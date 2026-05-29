Какви са условията, за да остане Ферари в Льо Ман?

Дългосрочното бъдеще на Ферари в Световния шампионат за издръжливост (WEC) и“24 часа на Льо Ман“ ще зависи от това дали следващият пакет технически правила ще разрешат на производителите сами да произвеждат прототипите си от клас хиперкар.

Това обясни шефът на програмата за състезания за издръжливост на Скудерията Антонело Колета, а Ферари спечели последните три издания на състезанието в Льо Ман.

Новите правила, които се очаква да влязат в сила за сезон 2030 все още се обсъждат, като се очаква, че при тях ще бъде заличена разликата между LMDh и LMH прототипите.

Ферари влезе в Хиперкар с 499Р, създаден по правилата на LMH, които дават повече свобода на развитие и преди това създаване на собствен автомобил. Повечето автомобилни производители обаче предпочетоха LMDh, където имат право да си купят вече готова хибридна система.

В момента ангажиментът на Ферари за участие в Хиперкар е до края на 2029, като това беше потвърдено миналата година в Льо Ман.

„Това, че има две различни платформи не помага – обясни Колета. – В интерес на всички е да има една платформа за в бъдеще. Ферари има собствени идеи: ние ще останем в този шампионат, ако можем да продължим да създаваме на 100 процента колата ни, както го правим сега, в съответствие с LMH правилата.

„За нас е приоритет да създаваме автомобила ни на 100 процента, това е основата – една платформа и да се запази възможността на 100 процента да строим сами колата си. Ако има възможност да се споделя нещо, тогава всеки тим ще си решава.“

Точно правилата, срещу които се обявява Колета осигуриха възраждането на WEC и Льо Ман, а те бяха наложени заради спада на интереса и огромните разходи, свързани с LMP1 прототипите.

Порше и Ламборгини вече напуснаха, в края на този сезон си тръгва и Алпин, но Хиперкар остава много популярна категория. Тази година влиза марката на Хюндай – Дженезис, а през 2027 идват Форд и Макларън.

И трите нови марки обаче избраха да работят по правилата на LMDh – популярно решение в последните години. От новите производители само Астън Мартин (2025) и Изота Фраскини (2024) заложиха на LMH правилата, като и в двата случая избраха прототипите им да са без хибридна задвижваща система.

Снимки: Gettyimages