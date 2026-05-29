Бахрейн и Саудитска Арабия се борят за място в календара през октомври

Войната на Израел и САЩ срещу Иран лиши Формула 1 от две състезания, планирани за април – в Бахрейн и Саудитска Арабия. Може би напрежението в Близкия изток вече утихва и двете държави са в сериозна битка да се върнат в календара на световния шампионат.

От няколко седмици насам се знае, че в Саудитска Арабия държат да се върнат в календара в рамките на този сезон, а сега в надпреварата са се включили и организаторите на състезанието в Бахрейн.

Проблемът е, че реалистично има една свободна дата – между Азербайджан и Сингапур – 2-4 октомври, което ще създаде нова серия от три надпревари в три поредни уикенда.

От гледна точка на ФИА Бахрейн е предпочитаната дистанция, тъй като там вече има оставено оборудване от проваления тест за гуми през пролетта. Но източници от федерацията признават, че натискът от страна на Саудитска Арабия е „много сериозен“.

Всичко зависи от това как ще се развие ситуацията в Близкия изток, но в Монреал имаше представители на състезанието в Саудитска Арабия, които са потвърдили, че се борят за дата през октомври.

И най-интересното е, че решението за това трябва да бъде взето съвсем скоро с оглед на логистичните срокове, за да бъде организиран кръг от Формула 1 и подгряващите серии, където Формула 2 успя да спаси двата си априлски уикенда в Маями и Монреал, но Формула 3 – все още на минус два кръга.

