Двойна победа за БМВ в последния старт от WEC преди Льо Ман

БМВ спечели двойна победа в последното състезание от Световния шампионат по издръжливост (WEC) преди легендарните „24 часа на Льо Ман“, които ще се проведат в средата на месец юни.

WE DID IT.

FIRST. EVER. HYPERCAR. WIN.

LET’S GOOOOOOOO! 🏆🔥 pic.twitter.com/RRqKS9LTpK — BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) May 9, 2026

Във вчерашната 6-часова надпревара на „Спа“ прототипът на БМВ с №20, чийто екипаж беше съставен от Робин Фрайнс, Рене Раст и Шелдън ван дер Линде, триумфира пред колата с №15 на Кевин Магнусен, Рафаеле Марчиело и Дрийс Вантоор. Във финалните 24 минути Магнусен трябваше да се бори със зъби и нокти за второто място, тъй като непрестанно беше атакуван от Никлас Нилсен с Ферари №50.

Celebrate this one with us. A 1-2 in Spa. Team WRT‘s home soil. Drop your love for this team!!! pic.twitter.com/ZW1mZT8XjF — BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) May 9, 2026

Скоростта на Магнусен на правите обаче му позволи да се защити от своя сънародник и така бившият пилот във Формула 1 оформи двойната победа на БМВ. За баварците това е първи успех в състезанията с прототипи на световната сцена от триумфа им в Льо Ман през 1998 година.

Иначе БМВ №20 излезе начело, след като още в първия час заложи на алтернативна стратегия и направи по-рано първото си спиране в бокса. Това даде на Раст, Фрайнс и Ван дер Линде възможността да карат в чист въздух и да се възползват максимално от скоростта на своя автомобил.

HALFWAY MARK ⏱️



#20 @BMWMotorsport leads the way in Hypercar, while #21 Vista AF Corse sits at the front of LMGT3.



3 hours remain at @circuitspa so tune in live on FIAWEC+ 📺

#WEC #6HSpa pic.twitter.com/o9nJKJSo1M — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 9, 2026

В края на четвъртия част тримата извадиха късмет, тъй като на пистата се появи колата на сигурността, когато те бяха начело и стратегиите на всички се събраха. Причината за тази неутрализация беше инцидентът между Матео Кресони и стартиралият от полпозишъна Малте Якобсен с Пежо №94 в „Ле Комб“.

Disaster for the pole-sitters @peugeotsport 😣



Heavy damage for #94 Peugeot after contact with #79 @IronLynx_ which was re-entering the track after a spin on cold tyres.



The incident brings out the Safety Car and looks likely to end the race for the #94.

#WEC #6HSpa pic.twitter.com/JoWNtx1VOr — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 9, 2026

Последният час започна с нова неутрализация, която беше наложена след инцидента на Алесандро Пиер Гиди с Ферари №51, който беше ударен от два автомобила от LMGT3 в „Сурс“. След това излизане на колата на сигурността стратегиите на всички се събраха изцяло и беше ясно, че ще има финален спринт без повече спирания в бокса до карирания флаг.

BIG impact between #51 Ferrari and #32 BMW 😰



Alessandro Pier Guidi was completely helpless in this situation... both cars go back to the pits.#WEC #6HSpa #Ferrari pic.twitter.com/lfAVyTjrrG — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 9, 2026

След рестарта Алекс Риберас с Астън Мартин №009 се завъртя на правата „Кемъл“, което наложи финалната поява на колата на сигурността, която се прибра в бокса 24 минути преди финала. След последния рестарт Фрайнс успя да се откъсне в челото пред Магнусен, чиято задача беше да се отбранява от Нилсен и Камуи Кобаяши с Тойота №7.

THE #009 VALKYRIE IS OUT ❌



A heartbreaking end to the race for @AlexRiberas and @AMR_Official after going off while attempting an overtake.#WEC #6HSpa #AstonMartin pic.twitter.com/NRL4x85EcG — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 9, 2026

При минаването покрай карирания флаг след общо 151 състезателни обиколки БМВ №20 спечели с аванс от 1.9 секунди пред БМВ №15, а тройката допълни Ферари №50. Астън Мартин №007 завърши четвърти, след като Том Гамбъл успя да изпревари Кобаяши в трафика от LMGT3 автомобили малко преди финала. Така Тойота №7 остана на петото място пред АФ Корсе Ферари №83, Пежо №93, Дженесис №17, Кадилак №12 и Тойота №8, които оформиха топ 10.

В LMGT3 Ферари №21 пресече финалната линия на първото място, но наказание от 5 секунди, дадено заради опасно връщане в бързата лента след последното спиране в бокса, смъкна колата на четвъртата позиция. Така победата отиде за Макларън №10 пред Астън Мартин №27 и Порше №92.

What a finish for the #10 McLaren!! 👏



The @Garage_59 crew take the chequered flag to secure their first WEC victory! 🏆

#WEC #6HSpa #McLaren pic.twitter.com/JiGMKaxXMz — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) May 9, 2026

Сезонът в WEC ще продължи в средата на юни с гвоздея в програмата на шампионата, а именно „24-те часа на Льо Ман“. Тестовият ден на пистата „Сарт“ е предвиден за 7 юни, а самото състезание ще се проведе на 13 и 14 юни.

Снимки: Gettyimages