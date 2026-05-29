Антонели изпревари Макс в невъзможна за много пилоти класация

Първите пет кръга от сезон 2026 във Формула 1 показаха на феновете на световния шампионат потенциала на водача в класирането Андреа Кими Антонели. 19-годишният италианец спечели 4 поредни състезания досега, като само съотборникът му Джордж Ръсел успя да вземе една победа – в Австралия на старта на сезона.

Антонели и Макс Верстапен са членовете на супер ексклузивния клуб на пилотите, записали победи във Формула 1 преди да навършат 20 години.

Макс беше първият, постигнал това и остана с една победа в този период – в първия му старт за Ред Бул в Испания през 2016. И на 18 години стана най-младият пилот, спечелил състезание във Формула 1 – постижение, което изисква промяна на правилата, за да бъде подобрено, което едва ли ще се случи.

Но пък Антонели има шанс да запише рекордно постижение, което също ще е трудно за корекция – той ще навърши 20 години на 25 август, така че има време за още победи.

Снимки: Imago