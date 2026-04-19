Тойота победи Ферари на старта на сезона в WEC на "Имола"

Тойота надделя над Ферари както на пистата, така и в бокса, за да спечели победата в откриващото състезание от Световния шампионат за издръжливост (WEC) на "Имола" днес.

Себастиен Буеми, Рио Хиракава и Брендън Хартли заеха първото място в 6-часовата надпревара с обновения хибрид №8 Toyota TR010, като осигуриха на японския производител победа в неговия старт №100 старт в WEC.

Екипажът на стартиралия от полпозишън автомобил №51 Ферари 499P Алесандро Пиер Гуиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинаци, трябваше да се задоволи с второто място. Камуи Кобаяши, Ник де Врис и Майк Конуей допълниха подиума с Тойота №7.

Състезанието се сведе до битка между двата производителя, като отбори като Алпин, БМВ и Пежо не успяха да застрашат лидерите през по-голямата част от деня.

На старта Каладо потегли чисто от първа позиция с №51 Ferrari, а съотборникът му Молина се възползва от меките гуми, за да изпревари Тойота-та на Хартли за второто място. Ферари удържа двойна преднина за около час, преди по-бързото обслужване от екипа на Тойота да позволи на Хартли да си върне позицията, загубена от Молина.

След това от Тойота рискуваха към края на втория час, като повикаха автомобил №8 за смяна на пилот, без да се сменят гумите. Това позволи на Хиракава, който пое от Хартли, да оглави състезанието пред №51 Ferrari, вече управляван от Пиер Гуиди.

Стратегията се оказа печеливша за Тойота, когато дебютантът в клас Хиперкар Ник Касиди заби своя №93 Peugeot 9X8 в чакъла със студени гуми веднага след излизането си от бокса. Това предизвика режим на виртуална кола за сигурност (VSC) и предостави на №8 TR010 Hybrid „безплатен“ питстоп.

Водещата Тойота и преследващия я прототип на Ферари влязоха в бокса по време на неутрализацията, но Хиракава се върна на пистата с непокътната преднина, а вече и с нови гуми.

Ферари отговори на тактиката на Тойота, като повика Пиер Гуиди по-рано в следващия цикъл от спирания, но не успя да изпревари Хиракава, който увеличи преднината си до над четири секунди.

Междувременно, автомобил №7 на Тойота си проправи път обратно до третото място, като удължи живота на гумите си, след като беше паднал до седма позиция в първия стинт. Още едно спиране без смяна на гуми позволи на №7 Тойота да се върне на пистата пред Пиер Гуиди и да задържи пилота на Ферари, помагайки на Хиракава да затвърди позицията си начело в предпоследния час.

Автомобил №51 на Ферари успя да си върне второто място, когато №7 Тойота смени и четирите си гуми при последното си спиране в бокса, но до този момент Буеми вече беше натрупал преднина от 10 секунди начело.

Въпреки надвисналата заплаха от дъжд през последните два часа, той така и не заваля, а Буеми пресече карирания флаг с победна разлика от 13 секунди. Резултатът отбеляза втора поредна победа за Тойота в WEC след успеха на автомобил #7 във финала в Бахрейн през ноември и първа за екипаж #8 от 2024 година.

Триото на №51 Ферари не успя да навакса изоставането в последния стинт и трябваше да се задоволи с второто място, докато Кобаяши доведе №7 Тойота до третата позиция.

Алпин се представи силно в откриването на сезона на "Имола", като Шарл Милези, Фердинанд Хабсбург и Антонио Феликс да Коща направиха чисто състезание и завършиха четвърти с обновения №35 A424 LMDh.

Toyota cross the line as our FIRST race winners of the year 🏁



A victory which marks 50 race wins at their 100th race!#WEC #6HImola #Toyota @ToyotaRacingWEC pic.twitter.com/XTc8GZsG5y — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 19, 2026

Рене Раст удържа късна атака от №50 Ферари на Антонио Фуоко, за да завърши челната петица за №20 БМВ M Hybrid V8, който сподели с Робин Фрайнс. Това се случи въпреки че Раст получи наказание „преминаване през бокса“ по средата на състезанието за нарушение по време на VSC.

Фуоко и съотборниците му Мигел Молина и Никлас Нилсен бяха в борбата за подиума през първата половина на състезанието, но наказание „преминаване през бокса“ за нарушение при жълт флаг остави №50 Ферари на шесто място на финала.

Дженесис направи своя дългоочакван дебют в WEC на "Имола", като Пипо Дерани, Андре Лотерер и Матис Жобер завършиха 15-и с най-добрия от автомобилите GMR-001. Другият автомобил на марката с номер 19 в клас LMDh беше забавен от ранен проблем със сензор, който го остави в гаража за половин час.

В клас LMGT3 отборът на WRT грабна победата, след като Дан Харпър, Антъни Макинтош и Паркър Томпсън спечелиха първия кръг за сезона с тяхното БМВ M4 GT3 с номер 69.

