  Пилотска смяна в Кадилак за "24 часа на Льо Ман"

Пилотска смяна в Кадилак за "24 часа на Льо Ман"

Алекс Лин ще трябва да пропусне тазгодишното издание на „24-те часа на Льо Ман“ заради продължаващи проблеми с врата.

Британският състезател пропусна първите два кръга за сезона в Световния шампионат за издръжливост (WEC) на „Имола“ и „Спа“ с надеждата да може да участва в Льо Ман. Неговата операция обаче е била отложена и с оглед необходимия период за възстановяване след нея Лин няма да може да стартира на пистата „Сарт“, където преди година той спечели полпозишъна.

Неговото място в състава на Кадилак №12 ще бъде заето от Луи Делетра, който партнира на Норман Нато и Уил Стивънс и на „Спа“ по-рано този месец. За швейцарския състезател това ще е общо седмо участие в „24 часа на Льо Ман“ и второ във водещата категория, в този случай Hypercar. През 2020 година Делетра кара за отбора на Ребелиън в LMP1, финиширайки четвърти в генералното класиране и в класа си. Година по-късно в LMP2 с WRT той, Роберт Кубица и Ифей Йе изпитаха огромно разочарование, след като отпаднаха с повреда от първото място в последната обиколка на състезанието.

Тазгодишното издание на „24 часа на Льо Ман“ ще се проведе на 13 и 14 юни, а подготовката за състезанието ще започне седмица по-рано с официалния тестов ден. Тренировките и квалификациите са предвидени за 10 и 11 юни.

Снимки: Gettyimages

