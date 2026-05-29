Макс Верстапен обмисля участие и в "24 часа на Дейтона"

Преди две седмици Макс Верстапен направи своя дебют в 24-часовата надпревара на „Нюрбургринг“, в която той и неговите съотборници Лукас Ауер, Дани Хункадея и Жул Гунон водеха преди повредата да ги извади от битката за победата три часа преди финала.

Само няколко дни по-късно, преди началото на уикенда за Гран При на Канада, Верстапен заяви, че има „недовършена работа“ на Зеления ад, където той може да стартира и догодина, ако календарът на Формула 1 му позволява. В допълнително интервю за нидерландският вестник De Telegraaf четирикратният световен шампион разкри, че обмисля участие и в „24 часа на Дейтона“ в началото на 2027 година.

„Извън „Нордшлайфе“, не мисля – отговори Верстапен, когато беше попитан дали обмисля още участия в GT3 състезания до края на годината – Ако ще участвам в Дейтона, аз ще трябва да адаптирам цялата ми тренировъчна програма. Обикновено започвам да се подготвям за сезона през януари, но ще трябва да променя това, а и ще трябва да го обсъдя със семейството ми.



„За момента е само идея, но нищо не е сигурно. Имам още време да реша, но бих се насладил да го направя. Отново ще съм в GT3 кола, а не в по-бързите GTP коли (еквивалентът на Hypercar в Световния шампионат за издържливост)“, добави Верстапен, говорейки за Дейтона.

От настоящите пилоти във Формула 1 общо трима имат участия в „24 часа на Дейтона“. Това са световният шампион Ландо Норис (2018), Ланс Строл (2016 и 2018) и Фернандо Алонсо (2018 и 2019), като през 2019 Алонсо спечели в генералното класиране заедно с Камуи Кобаяши, Джордан Тейлър и Ренгер ван дер Занде с Кадилак.

Снимки: Gettyimages