Пежо ще хомологира нов прототип за Льо Ман догодина

Изпълнителният директор на Пежо Ален Фавей потвърди, че френската марка планира да поднови ангажимента си към клас Хиперкар в Световния шампионат за издръжливост за следващите три години, като разработи автомобил, който ще надгради силните страни на настоящия LMH болид с цел постоянна борба за челните позиции.

Бъдещите планове на френския производител се обсъждат от няколко месеца. Тимът представи през 2024 сериозно обновения 9X8 LMH, отборът продължи да изпитва трудности срещу съперниците си в клас Hypercar, което дори породи съмнения дали ще продължи участието си в сериите.

#WEC #6HImola @fia pic.twitter.com/dcxCrxv1mo — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 19, 2026

Пежо ще се състезава в Льо Ман поне до края на 2029 година

„Промяната в правилата в WEC ще се случи през 2030, но наш приоритет беше да имаме сигурност за следващите три години и това ни беше предоставено. Искаме да останем до края на 2029, а за да бъдем конкурентоспособни, трябва да работим върху развитието на настоящия автомобил“, заяви изпълнителният директор на Пежо Ален Фавей пред Motorsport.com по време на среща с италиански журналисти на "Имола".

„Планът е следният: той ще включва нова хомологация, която ще ни позволи да бъдем по-конкурентоспособни. Ще започнем с настоящия автомобил, който познаваме, така че няма да е напълно нов, но сме изчерпали всички налични опции за промени по 9X8, така че ще трябва да хомологираме автомобил от нулата.“

Всъщност Пежо няма да разработва изцяло нов автомобил, а ще използва повторно различни компоненти, които са се доказали като успешни в настоящия LMH модел на пистата. Поради това през следващите месеци ще бъде въведена тестова програма, за да се гарантира готовността на екипа за 2027 година.

„Работим по въпроса и съм много уверен, че можем да постигнем добър резултат. Не знам кога ще излезем на пистата за тестове, но е ясно, че за да сме готови навреме за 2027, ще трябва да планираме тестови сесии през следващите месеци.“

Успоредно с това ще продължат и дискусиите с ФИА и ACO относно преразглеждането на правилника, който трябва да осигури единна платформа или поне техническо сближаване между LMDh и LMH.

Фавей обаче подчерта, че гаранцията за възможността да се състезават с този тип прототип през следващите три години е точно това, което е било необходимо за подновяване на ангажимента и възраждане на амбициите.

„Важното за нас беше да имаме тригодишен план, основан на стабилни правила, преди те да се променят, и мога да кажа, че си струва да се инвестира. Ще оценим какво ще се случи след това от стратегическа гледна точка.“

„Нашият фокус ще бъде върху 2027–2028–2029, бъдещето ще зависи и от представянето на автомобила през тези години. Амбицията ни е да бъдем постоянно в челната четворка; ако това не се случи, ще видим дали и как да продължим.“

„За една марка е важно да има история, а Пежо не иска да бъде тази, която постоянно влиза и излиза от различни шампионати. Тази година се навършват сто години от първото ни участие в Льо Ман – важен етап, който също придава автентичност на марката.“