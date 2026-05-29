Фабио Ди Джанантонио поведе италианската атака в официалната тренировка на „Муджело“

  • 29 май 2026 | 17:22
  • 853
  • 0
След като беше най-бърз в сутрешната първа свободна тренировка преди Гран При на Италия, Фабио Ди Джанантони оглави класирането и в края на официалната тренировка на „Муджело“, в която първите четири позиции бяха заети от представители на домакините.

Победителят от Гран При на Каталуния преди две седмици зае първата позиция с време от 1:44.808, с което той изпревари с 0.091 секунди трикратният победител на „Муджело“ Франческо Баная. Енеа Бастианини с Tech3 КТМ оформи тройката с пасив от 0.103 спрямо Ди Джанантотнио, чийто съотборник във VR46 Дукати Франко Морбидели зае четвърата позиция с изоставане от 0.151.

Четиримата италианци бяха и единствените, които слязоха под 1:45 за обиколка днес, а първи извън тяхната група остана Фермин Алдегер от Грезини Дукати, който завърши на 0.196 зад Ди Джанантонио. Зад испанеца в топ 10 влязоха още световният шампион Марк Маркес, Марко Бедзеки, Хорхе Мартин, Алекс Ринс и Диого Морейра, за когото това е първо директно класиране за втората фаза на квалификацията от дебюта му в MotoGP в началото на сезона.

Първи извън местата, даващи право на участие директно в решителните 15 минути на битката за полпозишъна утре, остана Ай Огура, който изостана с 0.079 от Морейра. Така японският пилот на Тракхаус Априлия ще трябва да се включи в квалификацията от първата ѝ фаза, в която компания ще му правят Раул Фернандес, Педро Акоста, Маверик Винялес, Жоан Мир, Джак Милър, Фабио Куартараро, Брад Биндър, Лука Марини, Топрак Разгатлиоглу, Микеле Пиро и Кал Кръчлоу. Последните двама заместват съответно Алекс Маркес и Йоан Зарко в отборите на Грезини Дукати и LCR Хонда този уикенд.

Официалната тренировка на „Муджело“ беше спряна секунди преди изтичането на първия ѝ половин час след падане на Куартараро на излизането от четвъртия завой. След този инцидент на французина неговият мотор мина през зоната за сигурност и се върна на трасето, спирайки върху идеалната линия на петия завой, което не остави други избор на състезателния директор, освен да спре временно сесиятаа с червен флаг. След изправянето си Куартараро беше видимо ядосан и дори се хвана за дясната си ръка, след като беше ударен в нея от мотора си, но по-късно се върна на пистата с втората си машина.

Сесията беше спряна за втори път 12 минути преди нейния край, когато Биндър спря встрани от старт-финалната права с повреда. Моторът на южноафриканеца обаче нямаше как да бъде отстранен бързо от маршалите, без те да се поставят в опасна позиция, което наложи второто прекъсване на сесията.

Уикендът за Гран При на Италия, седми кръг за сезон 2026 в MotoGP, продължава утре в 11:10 часа българско време с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 11:50 часа, ще стартира и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Муджело“.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP
Снимки: Gettyimages

