Макларън обяви втория си пилот за програмата си в WEC и Льо Ман

Белгиецът Лорънс Вантоор е вторият пилот, който влиза в състава на Макларън за дебюта на британския тим в клас Hypercar на Световния шампионат за издръжливост (WEC) през 2027 година.

Вантоор се присъединява към привлечения в началото на година датчанин Микел Йенсен. Белгиецът е един от водещите пилоти в състезанията за издръжливост през последните години, в които той има победи в 24-часовите надпревари на „Спа“ и „Нюрбургринг“, а в Льо Ман записа една победа в GTE Pro през 2018 година с Порше. Вантоор ще продължи да се състезава за германската марка до края на настоящия сезон, а след неговия край той ще се присъедини официално към Макларън.

„Имал съм късмета да бъда в правилната позиция да спечеля много големи състезания със спортни автомобили, но не е тайна, че всичко, което правя през последните години, е с цел победа в генералното класиране в Льо Ман. Дори не се шегувам, когато казвам, че това ме държи буден през нощта. Миналата година бях много близо, но когато Порше закри програмата си в WEC, аз трябваше да преценя кой отбор ще ми даде най-добрия шанс да спечеля.



„За мен този избор беше ясен – Макларън. Те са на върха на играта си във Формула 1 и Индикар и аз вярвам, че същото ще стане и в WEC. Те са толкова вманиачени в печеленето, колкото съм и аз. Заедно ще направим каквото е нужно.



„Искам да благодаря на всички в Порше за невероятното десетилетие заедно. Напълно съм отдаден на това да завършим нашето общо приключение с още трофеи. Благодарен съм за оказана подкрепа в преследването на моята мечта“, заяви Вантоор.

