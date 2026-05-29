Ваулс: Сигурен съм, че Сайнц и Албон искат да останат

Шефът на Уилямс във Формула 1 Джеймс Ваулс заяви, че е уверен, че двамата пилоти на тима Карлос Сайнц и Алекс Албон искат да останат в отбора.

Договорът на Сайнц изтича в края на тази година и вече се появиха слухове, че заради спада във формата на Уилямс британският тим може и да не успее да задържи звездата си.

„Що се отнася до слуховете, то трябва да поговорите с пилотите, това, което знам аз от Карлос и от Алекс е, че и двамата искат да останат при нас – заяви Ваулс пред испанския вестник Marca. – Повече от това не мога да ви кажа. Но моята работа се състои в това да направя така, че те да искат да останат.“

Новата кола на Уилямс се оказа с 28 килограма над минимума за началото на сезона и въпреки агресивното намаляване на теглото на болида, Сайнц и Албон са далеч от битката в челото на средата на колоната.

Засега тимът е успял да свали 4 килограма от теглото на колата и има само 7 точки – 6 за Сайнц и 1 за Албон, спечелена в Маями.

