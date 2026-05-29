Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ваулс: Сигурен съм, че Сайнц и Албон искат да останат

Ваулс: Сигурен съм, че Сайнц и Албон искат да останат

  • 29 май 2026 | 15:45
  • 328
  • 0

Шефът на Уилямс във Формула 1 Джеймс Ваулс заяви, че е уверен, че двамата пилоти на тима Карлос Сайнц и Алекс Албон искат да останат в отбора.

Договорът на Сайнц изтича в края на тази година и вече се появиха слухове, че заради спада във формата на Уилямс британският тим може и да не успее да задържи звездата си.

Макс Верстапен обмисля участие и в "24 часа на Дейтона"
Макс Верстапен обмисля участие и в "24 часа на Дейтона"

„Що се отнася до слуховете, то трябва да поговорите с пилотите, това, което знам аз от Карлос и от Алекс е, че и двамата искат да останат при нас – заяви Ваулс пред испанския вестник Marca. – Повече от това не мога да ви кажа. Но моята работа се състои в това да направя така, че те да искат да останат.“

Без активната аеродинамика в Гран При на Монако
Без активната аеродинамика в Гран При на Монако

Новата кола на Уилямс се оказа с 28 килограма над минимума за началото на сезона и въпреки агресивното намаляване на теглото на болида, Сайнц и Албон са далеч от битката в челото на средата на колоната.

Засега тимът е успял да свали 4 килограма от теглото на колата и има само 7 точки – 6 за Сайнц и 1 за Албон, спечелена в Маями.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Самуил Иванов започва нова битка на „Залцбургринг“

Самуил Иванов започва нова битка на „Залцбургринг“

  • 29 май 2026 | 11:46
  • 593
  • 0
Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

  • 29 май 2026 | 11:33
  • 824
  • 1
Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“

Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“

  • 29 май 2026 | 11:10
  • 1640
  • 0
Дебютант загина в квалификация на остров Ман

Дебютант загина в квалификация на остров Ман

  • 29 май 2026 | 10:35
  • 2136
  • 0
Звезди от Формула 1 дариха свои вещи за благотворителен търг

Звезди от Формула 1 дариха свои вещи за благотворителен търг

  • 29 май 2026 | 10:12
  • 1499
  • 0
От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Ръсел

От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Ръсел

  • 29 май 2026 | 09:58
  • 2995
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

Левски с изявление за Майкон, заплаши със съд

  • 29 май 2026 | 16:50
  • 7069
  • 10
Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

Венци: Да не си хабят мастилото - нека подкрепят отбора, аз пари от Славия не взимам

  • 29 май 2026 | 16:33
  • 3900
  • 5
Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

  • 29 май 2026 | 13:58
  • 15061
  • 11
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 20997
  • 86
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 15:06
  • 6461
  • 2
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 26425
  • 9