Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шефовете на MotoGP с 4 предложения за промени след драмите в Барселона

Шефовете на MotoGP с 4 предложения за промени след драмите в Барселона

  • 29 май 2026 | 15:41
  • 79
  • 0

Спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета разкри, че ръководителите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта са подготвили общо четири предложения за подобряване на безопасността след драматичните събития от Гран При на Каталуния.

Припомняме, че състезанието край Барселона преди две седмици беше спирано общо два пъти след два стряскащи инцидента. В първия от тях най-тежко пострада Алекс Маркес, а при втория Йоан Зарко получи сериозна контузия на лявото си коляно.

Ядосаният Педро Акоста: Здравето на хората е по-важно от шоуто!
Ядосаният Педро Акоста: Здравето на хората е по-важно от шоуто!

„Най-важното е, че и Алекс, и Йоан са добре и се възстановяват, надяваме се да ги видим обратно на пистата скоро – каза Еспелета по време на първата свободна тренировка преди Гран При на Италия по-рано днес. – Искам да благодаря на Микеле (Пиро) и Кал (Кръчлоу) за тяхното участие в този доста натоварващ уикенд.

„След Барселона, ние е екипът от рейс контрола искахме да се срещнем възможно най-скоро с отборите, за да видим дали има нещо, което можем да подобрим. Разбира се, ще говорим и с пилотите по време на срещата на комисията по безопасността следобед. Опитваме се да се учим от всеки инцидент и да търсим подобрения.

„Има единодушие сред отборите, че правилата и процесите, които следвахме в Барселона, бяха правилни и това е важна начална точка. Има неща, които да подобрим и вече започнахме дискусии с отборите.

„Една идея е самата решетка, дали няма да е възможно да оставим повече разстояние между пилотите, за да имат те по-голяма възможност за маневриране преди първия завой. Друго са стартовите приспособления, а последните два са свързани със самите мотори – поставяне на повече протекция около задната гума и вилка след катастрофата на Йоан. Последното е свързано с повреди като тази на Педро (Акоста) и дали няма да е възможно да има някаква индикация за следващите пилоти“, добави още спортният директор на MotoGP.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Самуил Иванов започва нова битка на „Залцбургринг“

Самуил Иванов започва нова битка на „Залцбургринг“

  • 29 май 2026 | 11:46
  • 524
  • 0
Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

Руйков: Колата ми все още не е достатъчно бърза

  • 29 май 2026 | 11:33
  • 765
  • 1
Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“

Солберг и Ожие преследват Еванс в рали „Япония“

  • 29 май 2026 | 11:10
  • 1399
  • 0
Дебютант загина в квалификация на остров Ман

Дебютант загина в квалификация на остров Ман

  • 29 май 2026 | 10:35
  • 1992
  • 0
Звезди от Формула 1 дариха свои вещи за благотворителен търг

Звезди от Формула 1 дариха свои вещи за благотворителен търг

  • 29 май 2026 | 10:12
  • 1356
  • 0
От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Ръсел

От Мерцедес потвърдиха причината за отпадането на Ръсел

  • 29 май 2026 | 09:58
  • 2703
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

  • 29 май 2026 | 13:58
  • 9885
  • 7
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 17255
  • 75
Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

  • 29 май 2026 | 08:00
  • 17316
  • 79
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 15:06
  • 4870
  • 1
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

  • 29 май 2026 | 10:06
  • 14327
  • 7
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 22063
  • 8