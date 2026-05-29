Шефовете на MotoGP с 4 предложения за промени след драмите в Барселона

Спортният директор на MotoGP Карлос Еспелета разкри, че ръководителите на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта са подготвили общо четири предложения за подобряване на безопасността след драматичните събития от Гран При на Каталуния.

Припомняме, че състезанието край Барселона преди две седмици беше спирано общо два пъти след два стряскащи инцидента. В първия от тях най-тежко пострада Алекс Маркес, а при втория Йоан Зарко получи сериозна контузия на лявото си коляно.

Ядосаният Педро Акоста: Здравето на хората е по-важно от шоуто!

„Най-важното е, че и Алекс, и Йоан са добре и се възстановяват, надяваме се да ги видим обратно на пистата скоро – каза Еспелета по време на първата свободна тренировка преди Гран При на Италия по-рано днес. – Искам да благодаря на Микеле (Пиро) и Кал (Кръчлоу) за тяхното участие в този доста натоварващ уикенд.



„След Барселона, ние е екипът от рейс контрола искахме да се срещнем възможно най-скоро с отборите, за да видим дали има нещо, което можем да подобрим. Разбира се, ще говорим и с пилотите по време на срещата на комисията по безопасността следобед. Опитваме се да се учим от всеки инцидент и да търсим подобрения.



„Има единодушие сред отборите, че правилата и процесите, които следвахме в Барселона, бяха правилни и това е важна начална точка. Има неща, които да подобрим и вече започнахме дискусии с отборите.



„Една идея е самата решетка, дали няма да е възможно да оставим повече разстояние между пилотите, за да имат те по-голяма възможност за маневриране преди първия завой. Друго са стартовите приспособления, а последните два са свързани със самите мотори – поставяне на повече протекция около задната гума и вилка след катастрофата на Йоан. Последното е свързано с повреди като тази на Педро (Акоста) и дали няма да е възможно да има някаква индикация за следващите пилоти“, добави още спортният директор на MotoGP.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages