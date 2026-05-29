Метла на "Огоста": тръгват си 15 футболисти

  • 29 май 2026 | 17:16
Почти всички футболисти на Монтана с изтичащи договори си тръгват от стадион "Огоста". Това са защитниците Димитър Буров, който ще подсили СлавияИвайло Марков, Давид Кармона и Жоржиньо Соарес, халфовете Важебах Сакор и Ангелос Цингарас и нападателите Иван Коконов, Филип Ежике и Витиньо, разбра Sportal.bg.

Същата е ситуацията и с преотстъпените от ЦСКА 1948 Кристофър Ачемпонг, Соломон Джеймс и Борис Димитров, които ще започнат лятна подготовка с вицешампионите. По-рано през седмицата Монтана се раздели още с Костадин Илиев, Умаро Балде и Антон Тунгаров.

