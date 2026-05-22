Ботев (Пловдив) хвърлял по 840 000 евро на година за "Колежа"

Ръководството на Ботев (Пловдив) публикува официално изявление, в което твърди, че поддръжката на стадион "Христо Ботев" им струва около 70 000 евро на месец (840 000 евро на година). Повод за написаното са разправиите, които "канарчетата" водят с общината кой какво трябва да контролира.

"В последните дни в публичното пространство и в част от медиите бяха разпространени внушения и интерпретации, свързани с управлението и бъдещото функциониране на стадион „Христо Ботев“, които сериозно изкривяват реалната картина около експлоатацията на едно съвременно спортно съоръжение.

В тази връзка ПФК Ботев Пловдив счита за необходимо ясно и отговорно да заяви следното:

Стадион „Христо Ботев“ не представлява единствено футболен терен и трибуни. Това е модерен многофункционален спортен комплекс, чието ежедневно функциониране изисква значителен финансов и организационен ресурс.

Разходите, свързани с поддръжка, електроенергия, водоснабдяване, охрана, застраховки, техническа експлоатация, персонал и цялостно обслужване на съоръжението, възлизат на приблизително 70 000 евро месечно.

Това са обективни и неизбежни разходи, които не могат да бъдат покривани единствено чрез приходите от футболни срещи.

Именно поради тази причина всички модерни стадиони в Европа функционират чрез интегриран икономически модел, включващ търговски и съпътстващи дейности като:

• skybox и hospitality зони;

• фен магазини;

• музейни пространства;

• event и конферентни зони;

• заведения и търговски площи;

• фитнес центрове;

• паркинги и допълнителни услуги.

Тези дейности не представляват „лукс“ или привилегия, а основен механизъм за осигуряване на устойчиво и професионално управление на съвременна спортна инфраструктура.

Категорично отхвърляме внушенията, че ПФК Ботев Пловдив или свързани с клуба лица имат намерение да „приватизират“ или „овладяват“ общинска собственост.

Необходимо е ясно да се подчертае, че изграждането на стадион „Христо Ботев“ бе реализирано със средства, отпуснати целево от българската държава, след дългогодишни усилия, последователни разговори и сериозен обществен натиск от страна на жълто-черната общност.

Тези средства не се появиха случайно и не бяха нечий личен жест. Те бяха резултат от борбата на хиляди ботевисти, които в продължение на години защитаваха каузата стадион „Христо Ботев“ отново да съществува като дом на клуба и символ на Пловдив.

Поради тази причина днес никой няма моралното право да представя привържениците на Ботев като хора, които се стремят да „овладеят“ собствения си дом.

Същевременно не можем да подминем и факта, че към настоящия момент Община Пловдив продължава да изпитва сериозни затруднения при реалното придвижване и завършване както на стадион „Христо Ботев“, така и на други ключови спортни инфраструктурни проекти в града.

Тежките административни процедури, забавянията и липсата на ясно разписана дългосрочна визия създават усещане за несигурност и дефицит на последователна политика по отношение на спорта в Пловдив.

Именно затова обществото има пълното право да подхожда с внимание към твърденията, че Общината би могла сама да управлява по-ефективно търговската и експлоатационна част на подобни съоръжения.

Като пример често се посочва състоянието на Стадион „9 септември“ — общински обект, който години наред остава символ на занемарена инфраструктура, липса на развитие и отсъствие на устойчива управленска стратегия.

Това не е модел, който вдъхва обществено доверие.

ПФК Ботев Пловдив винаги е защитавал позицията, че стадион „Христо Ботев“ следва да бъде управляван прозрачно, професионално и в интерес както на футбола и спорта, така и на гражданите на Пловдив.

Но също така сме убедени, че е невъзможно един модерен футболен клуб да бъде конкурентоспособен и финансово устойчив, ако бъде лишен от икономическите механизми, чрез които функционират всички съвременни стадиони в Европа.

Ще следим внимателно какво конкретно предложение ще бъде внесено от страна на Костадин Димитров и какви действия ще предприеме Община Пловдив по отношение на бъдещото управление на стадион „Христо Ботев“.

Бъдете сигурни, че ще информираме жълто-черната общност за всяко решение, всяка стъпка и всяко действие, свързано с бъдещето на нашия дом.

Нашата единствена цел остава непроменена: Пловдив да има силен Ботев, пълен стадион и устойчива футболна инфраструктура, с която целият град да се гордее.