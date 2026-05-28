„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните – много попадения и интересни срещи в групата

През изминалата седмица се изигра 28-ия кръг в Елитната група до 15 години.

Лудогорец победи Левски в едно от дербитата на кръга. Столичните Национал и ЦСКА записаха домакински успехи, а ЦСКА 1948 и Ботев (Пловдив) не се победиха.

Във втората половина Дунав и Славия постигнаха разгромни победи, Етър спечели своето гостуване във Варна срещу Черно море, а Локомотив (Пловдив) и Шипка старс поделиха точките.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.

