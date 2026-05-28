Детска футболна фиеста преди България - Черна гора за Деня на детето в Пловдив

Българският футболен съюз организира специална детска футболна фиеста по случай Международния ден на детето преди приятелската среща между България и Черна гора на стадион "Христо Ботев".

На 1 юни от 17:00 ч. пространството пред стадиона ще се превърне в зона за игри, забавления и футболни активности, подготвени специално за най-малките фенове. Децата и техните семейства ще имат възможност да се включат в разнообразни занимания и да се насладят на истинска празнична атмосфера преди началото на двубоя.

Срещата между България и Черна гора започва в 19:00 ч., а всички деца до 14-годишна възраст ще могат да наблюдават мача безплатно.

Българският футболен съюз кани всички малки привърженици и техните родители да станат част от празника и заедно да подкрепим тима от трибуните на стадион "Христо Ботев".

