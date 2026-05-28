Ефе Али: Показахме кой е Царят на Пловдив

Един от основните футболисти на Локомотив Пловдив – Ефе Али, говори за предаването "Домът на футбола". Той разкри, че е много щастлив от дебютната си повиквателна за националния тим.

"По-сладко е да биеш Ботев, отколкото да отидеш на бараж. Това е мачът на Пловдив, битката за Пловдив. Тази година постигнахме неща, които много хора не очакваха. Надявам се на баража да победим и да играем в Европа", обяви халфът.

Цяла година показваме огромен характер. Нашата сила тази година е, че бяхме мъже. Гледахме мач за мач, а не много срещи напред. Това ни задържа и сега показахме кой е Царят на Пловдив, добави Али.

"Доста важен е за нас треньорът. Постоянно ни подкрепя, дава ни насоки. Подготвя ни психически. Баражът за Европа е награда за целия сезон. След загубения финал мисля, че заслужаваме да играем бараж, а и да го спечелим", каза той.

"Повиквателната за националния тим е награда за мен. Цял живот съм се борил за това нещо. За мен това е най-високото ниво във футбола“, завърши Али.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google