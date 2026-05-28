ЦСКА 1948 се похвали с десетима национали

ЦСКА 1948 се похвали с цели десетима национали, които ще защитават цветовете на държавите си в предстоящата пауза за националните отбори. Петима от футболистите са част от състава на различните гарнитури на България.
Ето какво пишат от ЦСКА 1948:
Борислав Цонев — България
Георги Русев — България
Димитър Шейтанов — България
Борис Димитров — България U21
Марто Бойчев — България U19
Диего Медина — Боливия
Егор Пархоменко — Беларус
Лаша Двали — Грузия
Мамаду Диало — Мавритания
Огнйен Гашевич — Черна гора
Пожелаваме успех на всички армейци с националните цветове!