ЦСКА 1948 се похвали с десетима национали

ЦСКА 1948 се похвали с цели десетима национали, които ще защитават цветовете на държавите си в предстоящата пауза за националните отбори. Петима от футболистите са част от състава на различните гарнитури на България.

Ето какво пишат от ЦСКА 1948:

Борислав Цонев — България

Георги Русев — България

Димитър Шейтанов — България

Борис Димитров — България U21

Марто Бойчев — България U19

Диего Медина — Боливия

Егор Пархоменко — Беларус

Лаша Двали — Грузия

Мамаду Диало — Мавритания

Огнйен Гашевич — Черна гора

Пожелаваме успех на всички армейци с националните цветове!

