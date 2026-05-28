Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
ЦСКА 1948 се похвали с десетима национали

  • 28 май 2026 | 14:23
ЦСКА 1948 се похвали с цели десетима национали, които ще защитават цветовете на държавите си в предстоящата пауза за националните отбори. Петима от футболистите са част от състава на различните гарнитури на България.

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

Ето какво пишат от ЦСКА 1948:

ЦСКА с 10 национала!

Борислав Цонев — България

Георги Русев — България

Димитър Шейтанов — България

Борис Димитров — България U21

Марто Бойчев — България U19

Диего Медина — Боливия

Егор Пархоменко — Беларус

Лаша Двали — Грузия

Мамаду Диало — Мавритания

Огнйен Гашевич — Черна гора

Пожелаваме успех на всички армейци с националните цветове!

Ефе Али: Показахме кой е Царят на Пловдив

  • 28 май 2026 | 14:23
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга в Елитната група до 16 години – резултатни сблъсъци приковават вниманието

  • 28 май 2026 | 14:00
Детска футболна фиеста преди България - Черна гора за Деня на детето в Пловдив

  • 28 май 2026 | 13:44
Ботев (Пловдив) организира благотворителен търг

  • 28 май 2026 | 13:39
Етър преговаря за контроли срещу Левски, Лудогорец и Ботев (Пд)

  • 28 май 2026 | 13:31
„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните – много попадения и интересни срещи в групата

  • 28 май 2026 | 13:30
Награждават Насар за спортист на април

  • 28 май 2026 | 14:15
Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

  • 28 май 2026 | 07:21
Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

  • 28 май 2026 | 10:52
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

  • 28 май 2026 | 11:32
