Германия стартира подготовката си за Мондиал 2026

Петнадесет дни преди началото на Световното първенство по футбол, чийто финал ще се играе на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, националният отбор на Германия стартира своята подготовка днес.

Нагелсман събира Германия утре, ясни са номерата на Бундестима за Световното

До обяд тимът на селекционера Юлиан Нагелсман се събра в базата на отбора в Херцогенаурах. Около 25 фенове, сред които много деца, чакаха пред входа в палещата жега. Те обаче почти не успяха да видят своите любимци, които преминаха с автомобили със затъмнени стъкла. Въпреки това, двама от националите спряха, като това бяха Давид Раум и Льорой Сане, които раздадоха автографи.

🇩🇪 The national team players have arrived in Herzogenaurach to start the preparation for the World Cup



📸 @DFB_Team pic.twitter.com/U7XG72J3Mb — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 27, 2026

Както е известно, на лагера пристигнаха 25 от общо 26-те играчи в състава, като липсва единствено Кай Хавертц, който се подготвя с Арсенал на финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен в Будапеща. С отбора се подготвя и вратаря на Байерн Йонас Урбиг, който иначе не попадна в списъка с футболисти за Световното.

📸🇩🇪 Manuel Neuer is back with the national team pic.twitter.com/q6ELEFUYP4 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 27, 2026

Следобед Нагелсман и спортният директор на Германия Руди Фьолер ще дадат съвместна пресконференция. В четвъртък пък отборът ще проведе първата си тренировка.

След три тренировъчни занимания в Херцогенаурах, в събота отборът ще измине около 200 километра с автобус до Франкфурт. Според "Билд" тимът ще отседне в луксозния хотел „Kennedy 89“, и вечерта отборът ще гледа заедно финала на Шампионската лига. В неделя е последната контрола на родна земя срещу Финландия в Майнц, като билетите за нея са напълно разпродадени.

Във вторник по обяд отборът лети за Чикаго, където ще проведе втората част от подготовката си. След последния тестов мач срещу съдомакина САЩ на 6 юни във Ветровития град, на 8 юни тимът ще се отправи към основния си лагер в Уинстън-Сейлъм, Северна Каролина.

На 14 юни идва време за първия сериозен тест, когато Германия стартира участието си на турнира с мач срещу абсолютния дебютант Кюрасао.