Лукас Петков и Патрик-Габриел Галчев застават пред медиите, националите с открита тренировка преди двубоя с Черна Гора
Германия стартира подготовката си за Мондиал 2026

  • 27 май 2026 | 16:29
Петнадесет дни преди началото на Световното първенство по футбол, чийто финал ще се играе на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, националният отбор на Германия стартира своята подготовка днес.

Нагелсман събира Германия утре, ясни са номерата на Бундестима за Световното

До обяд тимът на селекционера Юлиан Нагелсман се събра в базата на отбора в Херцогенаурах. Около 25 фенове, сред които много деца, чакаха пред входа в палещата жега. Те обаче почти не успяха да видят своите любимци, които преминаха с автомобили със затъмнени стъкла. Въпреки това, двама от националите спряха, като това бяха Давид Раум и Льорой Сане, които раздадоха автографи.

Както е известно, на лагера пристигнаха 25 от общо 26-те играчи в състава, като липсва единствено Кай Хавертц, който се подготвя с Арсенал на финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен в Будапеща. С отбора се подготвя и вратаря на Байерн Йонас Урбиг, който иначе не попадна в списъка с футболисти за Световното.

Следобед Нагелсман и спортният директор на Германия Руди Фьолер ще дадат съвместна пресконференция. В четвъртък пък отборът ще проведе първата си тренировка.

След три тренировъчни занимания в Херцогенаурах, в събота отборът ще измине около 200 километра с автобус до Франкфурт. Според "Билд" тимът ще отседне в луксозния хотел „Kennedy 89“, и вечерта отборът ще гледа заедно финала на Шампионската лига. В неделя е последната контрола на родна земя срещу Финландия в Майнц, като билетите за нея са напълно разпродадени.

Във вторник по обяд отборът лети за Чикаго, където ще проведе втората част от подготовката си. След последния тестов мач срещу съдомакина САЩ на 6 юни във Ветровития град, на 8 юни тимът ще се отправи към основния си лагер в Уинстън-Сейлъм, Северна Каролина.

На 14 юни идва време за първия сериозен тест, когато Германия стартира участието си на турнира с мач срещу абсолютния дебютант Кюрасао.

