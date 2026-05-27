Клинсман: Германия преследва само титлата! Беше шок, че приехме Евро 2024 за голям успех

Решението за разширяване на световното първенство с допълнителни 16 отбора може да разводни турнира, заяви бившият германски национал и треньор Юрген Клинсман. Най-големият футболен форум започва на 11 юни, а в него ще участват дебютантите Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан. Сред 48-те участници са още Хаити, ДР Конго и Ирак.

"Притеснявам се, че световното първенство ще се разводни с участието толкова много отбори, които не могат да се мерят с големите", заяви Клинси, който работи като телевизионен анализатор и технически наблюдател на турнира. Той даде интервю за Rheinischen Post.

Легендарният голмайстор също отхвърли идеята, че Германия ще направи успешно първенство, ако достигне до четвъртфиналите или полуфиналите. Отборът на Юлиан Нагелсман не е считан за фаворит, след като отпадна в груповата фаза на последните два турнира.

"Германия е длъжна да преследва само титлата. Абсолютно грешно ще бъде да се целим само в четвъртфинали и полуфинали. Единствената цел на Германия трябва да бъде купата. Бях шокиран, когато хората приеха за голям успех класирането в топ 8 на европейското първенство", каза световният шампион от 1990 г.

Снимки: Imago