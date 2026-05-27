Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Клинсман: Германия преследва само титлата! Беше шок, че приехме Евро 2024 за голям успех

Клинсман: Германия преследва само титлата! Беше шок, че приехме Евро 2024 за голям успех

  • 27 май 2026 | 15:54
  • 739
  • 0
Клинсман: Германия преследва само титлата! Беше шок, че приехме Евро 2024 за голям успех

Решението за разширяване на световното първенство с допълнителни 16 отбора може да разводни турнира, заяви бившият германски национал и треньор Юрген Клинсман. Най-големият футболен форум започва на 11 юни, а в него ще участват дебютантите Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан. Сред 48-те участници са още Хаити, ДР Конго и Ирак. 

"Притеснявам се, че световното първенство ще се разводни с участието толкова много отбори, които не могат да се мерят с големите", заяви Клинси, който работи като телевизионен анализатор и технически наблюдател на турнира. Той даде интервю за Rheinischen Post. 

Легендарният голмайстор също отхвърли идеята, че Германия ще направи успешно първенство, ако достигне до четвъртфиналите или полуфиналите. Отборът на Юлиан Нагелсман не е считан за фаворит, след като отпадна в груповата фаза на последните два турнира. 

"Германия е длъжна да преследва само титлата. Абсолютно грешно ще бъде да се целим само в четвъртфинали и полуфинали. Единствената цел на Германия трябва да бъде купата. Бях шокиран, когато хората приеха за голям успех класирането в топ 8 на европейското първенство", каза световният шампион от 1990 г. 

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Интер и Ливърпул преговарят за халф в Монте Карло

Интер и Ливърпул преговарят за халф в Монте Карло

  • 27 май 2026 | 15:00
  • 2096
  • 1
Фондацията на UEFA отличи партньори, които помагат на деца чрез футбола

Фондацията на UEFA отличи партньори, които помагат на деца чрез футбола

  • 27 май 2026 | 14:50
  • 548
  • 0
Манчестър Юнайтед съвсем близо до първото си ново попълнение

Манчестър Юнайтед съвсем близо до първото си ново попълнение

  • 27 май 2026 | 14:39
  • 2985
  • 4
Северна Ирландия удължи договора на своя селекционер

Северна Ирландия удължи договора на своя селекционер

  • 27 май 2026 | 14:35
  • 360
  • 0
В Тотнъм разследват причините за многото контузии, честата смяна на мениджъри също е проблем

В Тотнъм разследват причините за многото контузии, честата смяна на мениджъри също е проблем

  • 27 май 2026 | 14:09
  • 804
  • 0
Ясно е кога Байерн гостува на Борусия (Дортмунд) за Суперкупата на Германия

Ясно е кога Байерн гостува на Борусия (Дортмунд) за Суперкупата на Германия

  • 27 май 2026 | 14:08
  • 740
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

Генчев: Вече съм много по-опитен от първия ми престой в Ботев

  • 27 май 2026 | 16:32
  • 5068
  • 6
Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

Страхотна новина! Любо Пенев е здрав и поема Локо (Сф)

  • 27 май 2026 | 15:19
  • 12552
  • 22
Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

Официално: Христо Янев остава начело на ЦСКА

  • 27 май 2026 | 13:16
  • 20140
  • 166
Левски представи нова емблема

Левски представи нова емблема

  • 27 май 2026 | 12:17
  • 22939
  • 99
ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

ЦСКА 1948 заяви стадион за евротурнирите

  • 27 май 2026 | 12:36
  • 24051
  • 17
Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

Венци Стефанов с разкритие за Балов и Йомов, обясни за Левски

  • 27 май 2026 | 09:50
  • 34907
  • 48