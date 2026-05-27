България даде старт на инициатива с историческо значение – таекуондо по пътя към културното наследство на ЮНЕСКО

България бе домакин на събитие с потенциално историческо и геополитическо значение – официалното начало на процеса по включване на Таекуондо в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Срещата се проведе в Дворец „Врана“, където бяха представени детайлите около инициативата, международното участие в нея и следващите стъпки по процедурата. Сред официалните гости на събитието бяха Че Чун Чой, представител на комисия към парламента на Южна Корея по инициативата за включване на таекуондо като част от културното наследство на ЮНЕСКО, Слави Бинев – основен организатор на събитието, заместник-председател на комисията по инициативата и член на Борда на директорите на Световното таекуондо, както и Китин Муньос – посланик на добра воля към ЮНЕСКО. На срещата присъстваха и представители на институции и официални лица, ангажирани с развитието на проекта.

Един от ключовите аспекти в процеса по реализиране на инициативата остава диалогът между Северна Корея и Южна Корея. Именно преговорите между двете държави се разглеждат като основна стъпка към успешното развитие на кандидатурата. Темата има и силно символично значение, тъй като обединяването около таекуондо като културно наследство би могло да се превърне в рядък пример за обща кауза между двете корейски държави въпреки продължаващото напрежение и дългогодишния конфликт помежду им. Организаторите на инициативата определят началото на процедурата като важна стъпка не само за развитието на таекуондо в световен мащаб, но и като възможност спортът да се превърне в мост между различни култури и държави в рамките на една глобална кауза.