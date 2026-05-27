Красюк призова Усик да обмисли оттегляне от спорта

Бившият промоутър на Усик твърди, че признаците за спад във формата му започват да се проявяват.

Усик не се представи много убедително, въпреки че победи Рико Верхувен в края на 11-ия рунд. След битката обаче бившият му промоутър Алекс Красюк заяви, че признаците на възрастта започват да личат при Усик и смята, че може би е време той да сложи край на кариерата си. Вижте някои от акцентите в изказването на Красюк по-долу.

Рико Верхувен обжалва решението в битката с Усик

„С времето не ставаме по-млади, това е естествено и нищо не може да се направи по въпроса“, каза Красюк. „Хубавото е, че и Рико не е младо момче. Но ако анализираме и видим кой къде има предимство, лесно можем да заключим, че Усик има по-голям боксов опит, по-висок боксов интелект, няколко нива по-висока боксова техника, работа с крака – всичко необходимо за победа в един мач.“

Помогнаха ли на Усик?

„Рико обаче има своите предимства, като например ефективното тегло, където той тежи с 10-12 килограма повече от Усик – не, всъщност са 15 килограма повече и това не са мазнини, а ефективна мускулна маса. Рико има дяволско сърце, истински лъв, боец, преминал през всякакви трудности в мачовете си. Участвал е във всяка възможна война в кариерата си, има невероятна издръжливост, която е тренирал, и имаше един от най-умните треньори на планетата в своя ъгъл. Това е мое лично мнение.“

„Имаше и други предимства, а най-голямото, което все още не съм споменал, беше психологическият или менталният натиск. Рико нямаше никакъв, защото ако загуби, губи от най-добрия на планетата. Той печели пари, става по-известен. Ако Усик загуби, той губи абсолютно всичко: славата си, наследството си, величието си, защото хората ще го запомнят с последния му мач. И тези малки неща правят разликата.

Верхувен показа зъби, но Усик надделя в оспорвана битка в Гиза

„Преди 11-ия рунд бях отсъдил само три рунда за Усик. Усик не изглеждаше свеж... Той беше с най-високото тегло, с което съм го виждал, но забелязахте ли тенденцията от предишния му мач с Дюбоа и този с Рико? Броят на стъпките, които правеше на ринга, значително намаля. Той вече не се възползва максимално от работата си с крака, а е по-концентриран върху по-силен удар, когато краката му са стъпили здраво на земята, за да вложи повече сила в юмрука си.“

„Ако бях там, за да го посъветвам, следващият му опонент щеше да бъде съпругата му Катерина, дъщеря му Мария, дъщеря му Лиза и синовете му, семейните му въпроси, може би бизнес делата му. Това е, за което трябва да се погрижи сега. Той трябва да спре. По-добре е да си тръгнеш час по-рано, отколкото две минути по-късно. За съжаление, това е истината и не се отнася само за бокса, а за всичко.“

„Не можеш да спечелиш всички пари на света, не можеш да победиш всички бойци на света, но трябва да вземеш това решение, а то е много трудно за човек като Усик, който е на върха си. Но помисли за бъдещето. Така че от все сърце му пожелавам да се оттегли в разцвета на силите си и да бъде запомнен за векове като един от най-изтъкнатите и велики бойци на всички времена.“