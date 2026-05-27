  Майстори на кикбокса от Румъния и Китай ще премерят сили на SENSHI 31

Майстори на кикбокса от Румъния и Китай ще премерят сили на SENSHI 31

  27 май 2026 | 14:44
В събота международната бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators ще превърне пловдивския Античен театър в истинска гладиаторска арена под открито небе. Освен зрелищните супер битки, бойното събитие ще предложи и грандиозното издание на SENSHI Grand Prix до 70 кг – турнир с директни елиминации, в който само един от осемте претенденти ще стигне до трофея.

Един от първите мачове в схемата на SENSHI Grand Prix турнира в лека категория ще противопостави румънския шампион Мариан Лапушнеану и дебютанта от Китай Зехао Жанг. Двамата ще се изправят един срещу друг на 30 май на арената на Античния театър в Пловдив, където осем елитни бойци ще се борят за шампионската титла в леката категория.

Мариан Лапушнеану излиза за четвърти път на ринга на SENSHI и носи със себе си впечатляващ актив от три победи без загуба в международната верига. Румънецът е многократен победител в Colosseum Tournaments между 2020 и 2023 година, шампион на Румъния по кикбокс и носител на титлата от DFS през 2023 година. Натрупаният опит на голямата сцена и доказаните му качества го превръщат в един от фаворитите за силно представяне в турнира.

От другата страна на въжетата ще застане амбициозният китайски боец Зехао Жанг, който прави своя дебют в SENSHI. Въпреки че за първи път ще се бие под светлините на международната верига, той вече е доказал качествата си като шампион на своята провинция и получава шанс директно да се включи в основната схема на тежкия Grand Prix турнир. За Жанг това е възможност да се заяви на международната сцена и да покаже, че може да се противопостави на утвърдени имена като Лапушнеану.

Сблъсъкът между румънската бойна школа и китайските традиции в кикбокса обещава високо темпо, техничен двубой и сериозен залог още от първия рунд. Победителят ще продължи напред в битката за историческата титла на SENSHI Grand Prix до 70 кг, а загубилият ще трябва да се раздели с мечтата за трофея още в началото на надпреварата.

В събота, 30 май централният вход на историческата арена ще отвори врати от 18:30 часа за най-нетърпеливите фенове, като по това време входът на Античния театър откъм бул. Цар Борис III Обединител няма да работи. Началото на екшъна под запазената марка на SENSHI ще бъде точно в 19:30 часа.

