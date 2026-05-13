Без победител в “червения” сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948 - на живо след 1:1 на “Васил Левски”
Станислав Митков загуби на четвъртфиналите на Европейското по олимпийско таекуондо

  • 13 май 2026 | 19:04
Българинът Станислав Митков отпадна на четвъртфиналите в категория до 63 килограма при мъжете на Европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен (Германия). Световният вицешампион за младежи до 21 години Митков беше елиминиран на крачка от медалите от поставения под номер 2 в схемата и защитаващ титлата си от Белград 2024 Омар Салим (Унгария).

Българинът стартира с убедителен успех с 2:0 (17:1, 22:9) срещу словенеца Ожболт Мол, а във втория кръг надделя също много убедително над хърватина Ян Флегар също с 2:0 (17:2, 18:3), но след това не успя да се справи 23-годишният Салим, който е и световен шампион от Гуадалахара 2022 и европейски първенец от София 2021 и Манчестър 2022 в по-долната категория до 54 килограма.

Ерика Карабелева вчера донесе първо отличие за страната от Еврошампионата, след като заслужи сребро в категория до 53 килограма при жените.

Още трима българи ще излязат на татамито в последния ден на първенството утре. Това са Александра Георгиева (49 кг), Християн Георгиев (54 кг) и Стефан Стаменов (74 кг).

