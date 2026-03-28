В присъствието на Слави Бинев наградиха шефа на Австралийската федерация с орден Крал Чарлз III

Председателят на БФТ Слави Бинев присъства на 20-годишнината от създаването на Таекуондо съюз Океания в Австралия. Там той е в качеството си на първи вицепрезидент на Европейския Таекуондо съюз и представлява президента Сакис Прагалос. На официална вечеря президентът на австралийското таекуондо, грандмайстор Жан Кфури, получи медала на Ордена на Австралия (OAM) по случай Деня на Австралия през 2026 г., в знак на признание за неговите заслуги към таекуондото и изключителния му принос към австралийската общност. Медалът на Ордена на Австралия бе връчен от генерал-губернатора на Австралия от името на Негово Величество Крал Чарлз III, суверенен глава на Ордена на Австралия. Президентът Кфури има богата практика в таекуондо, управление и професионални услуги. Широко уважаван заради своята почтеност, отдаденост и лидерство, основано на служба, и последователно е приемал австралийското таекуондо като „наше таекуондо“, признавайки колективната сила, споделената отговорност и бъдещия потенциал на неговата общност. Сред официалните гости бе и Президентът на Световната федерация д-р Чунгвон Чоу.

От името на президента на ETU, Слави Бинев предаде посланието, че “В семейството няма малки и големи, има уважение, любов и готовност винаги да си помагаме!“

Лидерството на Жан Кфури се характеризира със стратегическа проницателност, дисциплинирана експертиза и способност за изграждане на доверени отношения както на национално, така и на международно ниво. В допълнение към спортния и управленския си принос, той е оказал и по-широко лидерско въздействие. Неговият принос към таекуондото е признат чрез множество почетни грамоти и награди за всеотдайна служба и изключителен принос за развитието на спорта. През 2013 г. е въведен в Залата на славата на таекуондото.