Арената за UFC Свобода 250 се издига над Белия дом

Прилича на влакче в увеселителен парк, извисяващо се над Белия дом, но не е това, което изглежда.

Централният елемент на UFC арената на Южната поляна на Белия дом се оформи на 25 май, когато строителни екипи монтираха внушителна открита конструкция с височина 90 фута (около 27 метра), която се откроява драматично на фона на сградата.

Под арката ще бъдат разположени арена с 5000 места и октагон, където бойците от UFC ще се изправят един срещу друг на 14 юни – зрелище, което президентът Доналд Тръмп обеща да бъде „най-голямото събитие, което някога сме имали в Белия дом“. Събитието съвпада с 80-ия рожден ден на президента и Деня на знамето.

Строителството по мащабната промяна на Белия дом за подготовката на UFC събитието започна миналата седмица. Тръмп заяви, че допълнителни 75 000 до 100 000 зрители ще могат да гледат събитието безплатно на големи екрани, разположени по-далеч, на парка „Елипс“. На 5 май Тръмп се срещна с изпълнителния директор на UFC Дейна Уайт, негов близък съюзник, за да обсъдят планирането.

Мащабното начинание принуди Тръмп временно да спре пътуванията си с хеликоптер от и до Южната поляна и вместо това да разчита на кортеж, за да се придвижва до военновъздушната база „Андрюс“, откъдето президентът се качва на самолет "Air Force One".

На 6 май в Белия дом към Тръмп се присъединиха бойците от UFC Джъстин Гейджи и Илия Топурия, които ще се изправят един срещу друг в основния двубой, както и Алекс Перейра и Сирил Ган, които ще се състезават в една от останалите седем битки.

„Това са истински воини“, каза Тръмп за бойците от UFC. „Когато говорим за воини, това са воини.“

Топурия и Гейджи застанаха лице в лице на пресконференция преди UFC Белия дом

Тръмп често е организирал боксови мачове в казината си по време на кариерата си в сферата на недвижимите имоти през 80-те и 90-те години и е седял до ринга, докато звезди като Майк Тайсън печелят своите битки. През последните години той често посещава UFC събития.