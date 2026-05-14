Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Християн Георгиев донесе втори медал на България на Европейското по таекуондо

Християн Георгиев донесе втори медал на България на Европейското по таекуондо

  • 14 май 2026 | 15:59
  • 153
  • 0
Християн Георгиев донесе втори медал на България на Европейското по таекуондо

Християн Георгиев осигури втори медал на България на Европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен (Германия).

Ерика Карабелева донесе първото отличие на страната на шампионата във вторник, а днес Георгиев достигна до полуфиналите в категория до 54 килограма при мъжете, с което си гарантира най-малко бронз.

Ерика Карабелева спечели сребро на Европейското по таекуондо
Ерика Карабелева спечели сребро на Европейското по таекуондо

Българинът, който е континентален вицешампион за младежи от Сараево 2024, като поставен под номер 1 в схемата стартира директно от втрия кръг, в който надделя с 2:0 части (15:0, 11:7) над хърватина Маройе Девернай. След това той се справи в много оспорван мач и с поляка Антони Соколовски също с 2:0 (14:13, 24:24), като 6 секунди преди края на втората част изоставаше с 15:22 точки, но успя да навакса, а при 24:24 реферите му присъдиха победата.

Така по-късно днес на полуфиналите той  ще срещне италианеца Гаетано Чиривело.

Още двама българи излязоха на татамито в днешния последен ден на Евро 2026 в Мюнхен.

Александра Георгиева започна с категорична победа в категория до 49 килограма при жените с 2:0 (8:2, 15:0) срещу Самчарух Османова (Азербайжан), но след това на четвъртфиналите загуби от защитаващата титлата си и олимпийска вицешампионка от Токио 2020 Адриана Иглесиас (Испания) с 0:2 (4:4, 3:9), като в първата част пропиля аванс от 4:0 точки в последните 10 секунди.

При 74-киломгаромите мъже Стефан Стаменов също стартира с успех с 2:0 (4:2, 5:3) над Али Алиан (Швеция), но във втрия кръг беше елиминиран от европейския първенец от Манчестър 2022 и световен вицешампион от Баку 2023 Стефан Таков (Сърбия) с 0:2 (11:12, 6:13), като във втората част изпусна преднина от 6:2 точки.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джудото получи квота за Младежките олимпийски игри в Дакар

Джудото получи квота за Младежките олимпийски игри в Дакар

  • 14 май 2026 | 12:55
  • 448
  • 0
Бивш шампион критикува специалните екипи за UFC Белия дом

Бивш шампион критикува специалните екипи за UFC Белия дом

  • 14 май 2026 | 10:44
  • 469
  • 0
Хамзат Чимаев обясни защо е заровил томахавката с Шон Стрикланд

Хамзат Чимаев обясни защо е заровил томахавката с Шон Стрикланд

  • 14 май 2026 | 10:37
  • 750
  • 0
Злати Чуканова първа се качва на ринга в Белград днес

Злати Чуканова първа се качва на ринга в Белград днес

  • 14 май 2026 | 10:27
  • 787
  • 0
„Златният“ Георги Мърков: Чувствах, че не мога да загубя

„Златният“ Георги Мърков: Чувствах, че не мога да загубя

  • 13 май 2026 | 23:38
  • 844
  • 1
Пет българки останаха извън битката за медалите на Евро 2026 по борба в Самоков

Пет българки останаха извън битката за медалите на Евро 2026 по борба в Самоков

  • 13 май 2026 | 23:14
  • 587
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:0 Спартак (Варна), греда за "соколите"

Септември 1:0 Спартак (Варна), греда за "соколите"

  • 14 май 2026 | 16:00
  • 4547
  • 6
Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

Венци Стефанов: Няма да играем по гайдата на Царя на декларациите

  • 14 май 2026 | 14:35
  • 8400
  • 26
Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

Найденов с нов пикантен анализ, предложи съдийството на ЦСКА 1948 - Лудогорец да влезе в "Под прикритие"

  • 14 май 2026 | 15:17
  • 3717
  • 10
ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

ПФК Ботев за ТВ правата: Клубовете обмислят възможни форми на протест

  • 14 май 2026 | 14:56
  • 2275
  • 5
Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

Перес за Алонсо, Мбапе, Винисиус и Моуриньо

  • 14 май 2026 | 10:09
  • 12436
  • 19
Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

Харизмата на Ивет Лалова ще завладее Бургас за "Мача на Надеждата"

  • 14 май 2026 | 10:21
  • 2785
  • 8