Християн Георгиев донесе втори медал на България на Европейското по таекуондо

Християн Георгиев осигури втори медал на България на Европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен (Германия).

Ерика Карабелева донесе първото отличие на страната на шампионата във вторник, а днес Георгиев достигна до полуфиналите в категория до 54 килограма при мъжете, с което си гарантира най-малко бронз.

Българинът, който е континентален вицешампион за младежи от Сараево 2024, като поставен под номер 1 в схемата стартира директно от втрия кръг, в който надделя с 2:0 части (15:0, 11:7) над хърватина Маройе Девернай. След това той се справи в много оспорван мач и с поляка Антони Соколовски също с 2:0 (14:13, 24:24), като 6 секунди преди края на втората част изоставаше с 15:22 точки, но успя да навакса, а при 24:24 реферите му присъдиха победата.

Така по-късно днес на полуфиналите той ще срещне италианеца Гаетано Чиривело.

Още двама българи излязоха на татамито в днешния последен ден на Евро 2026 в Мюнхен.

Александра Георгиева започна с категорична победа в категория до 49 килограма при жените с 2:0 (8:2, 15:0) срещу Самчарух Османова (Азербайжан), но след това на четвъртфиналите загуби от защитаващата титлата си и олимпийска вицешампионка от Токио 2020 Адриана Иглесиас (Испания) с 0:2 (4:4, 3:9), като в първата част пропиля аванс от 4:0 точки в последните 10 секунди.

При 74-киломгаромите мъже Стефан Стаменов също стартира с успех с 2:0 (4:2, 5:3) над Али Алиан (Швеция), но във втрия кръг беше елиминиран от европейския първенец от Манчестър 2022 и световен вицешампион от Баку 2023 Стефан Таков (Сърбия) с 0:2 (11:12, 6:13), като във втората част изпусна преднина от 6:2 точки.