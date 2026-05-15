Слави Бинев: Ограбиха ни с два медала на Европейското

Президентът на Българска федерация по таекуондо Слави Бинев е категоричен, че два медала са били откраднати от родните състезатели на Европейското първенство.

"Всички видяха, че два медала ни бяха откраднати директно. А третия медал сами си го изпуснахме, след това, че Умит си счупи ръката на първата среща. Даже аз не исках да излиза на втората. А на втората среща, след която всъщност неговият опонент след това стана златен медалист, европейски шампион, беше абсолютно равностоен дори със счупена ръка.

Тоест, единия златен медал ние го изпуснахме просто заради малшанс със счупената ръка. Другите два медала, които изпуснахме, бяха при Стефан и при Александра. Там имаше съдийски грешки, които за жалост ги плащат състезателите.

И независимо от това, че в момента тези съдии са наказани, това нас не ни удовлетворява, защото не може да върне срещата. И това се случва на четвъртфинал, което те праща директно към медалите. Беше ужасно. Тоест ние можехме да имаме в най-оптималния случай още три медала. Какъв цвят щяха да бъдат вече е друг въпрос. Но единият беше сигурно злато.

Също така знаем прекрасно, че ако участваше Кимия — тя даже беше там и съжаляваше, че не се е пуснала в категорията си, защото в нейната категория щеше да стане първа без много голямо напрежение. И без такива рискове, които в момента не искаме да поемаме. Отделно, знаете, и Калина също. Германката, която стана шампионка, тя дори след операцията я бие просто като на разходка. Тоест Калина също щеше да стане европейска шампионка.

Денис го е бил многократно този, който стана европейски шампион. Просто си играеше с него и беше съвсем нормално и той да стане шампион.

Сашо Джорджович още не е във форма, но също би могъл да бъде един от медалистите. Тоест ако имахме максимален резултат, а аз, както казваш, съм максималист, ние щяхме да сме първи overall и при жените, и при мъжете, и в общото класиране. Което мисля, че всеки един ръководител в спорта би мечтал да му се случи поне веднъж в живота.

Кажете за Кимия — какво е всъщност нейното състояние? Какво е състоянието на Калина и на останалите състезатели, които са доказани, и за Александър Джорджев, и Митко Джорджев, и останалите момчета и момичета, на които разчитахме?

Слава Богу, Кимия е добре. Въпросът беше дали да рискуваме да я пуснем на това европейско или да я запазим за по-нататък. Защото на Калина точките се зануляват от първи юли и започваме да трупаме нови точки.

Преценихме, че е по-добре да не рискуваме и тя да навлезе по-плавно. Защото каквото и да си говорим, това е европейско първенство. Всеки отива да даде максимум от себе си, което предполага сериозни травми. Слава Богу, ние избегнахме тези неща, с изключение на Умит.

Надявам се при една бърза операция той да се възстанови много бързо. Понеже може да играе и ще пазим ръката, се надявам след месец-два да бъде в ринга на доджанга.

При Калина не мога да кажа какво е положението, защото нямам никаква представа. Тя просто някакси след тази травма изчезна от спортното поле и не мога да кажа нищо. За Денис имах един много сериозен разговор с него. Той имаше колебания дали да се връща, или да не се връща отново. Но това е един от големите проблеми на талантите. Талантите понякога са своенравни. Те имат някакъв по-различен път, който ние не можем насила да ги накараме да изберат. Можем да им го покажем, но не можем да ги принудим, защото аз не вярвам в насилието. Вярвам, че човек трябва да показва правилния път и който реши — да тръгне по него.

А специално за Сашо, доколкото знам, има вероятност той да се върне и да влезе в стихията си от първи юни, когато вече се събират точки за Олимпиадата за влизане с ранглиста.

Уникален четвъртфинал направи Християн Георгиев. Аз специално го помолих повече да не прави такива неща, защото ще получа инфаркт. Аз вече съм на възраст, между другото, и наистина в един момент си мислех, че си отивам. Не може да се гледа просто.

Единственото, което ме успокои, е че нещо подобно направи и германката на финала пред очите на Томас Бах — почетния председател на МОК, пред президента на Бавария, пред кмета на Мюнхен и пред шестима членове на Международния олимпийски комитет. Защото на закриването имаше страшно много хора. Аз такова нещо не бях виждал. Може би заради тяхната легендарна състезателка, която стана златна медалистка.

Такъв инфарктен мач не бях гледал. Препоръчвам ви да го гледате. В последните 10 секунди се разменяше водачеството 16 пъти. Аз дори не можех да следя резултата. По едно време беше нещо страшно. Разбрах кой е победителят, защото публиката започна да крещи.

Такова нещо трябва да се гледа. Беше нещо уникално. Имаше страхотни срещи. Има и някакви нови герои. Препоръчвам ви да гледате. Мога да ви пусна линка. То беше отразявано от Евровизия.

Точно така — спортният канал на Евровизия. Имаше срещи, които наистина могат да влязат в златната история на таекуондото.

Господин Бинев, ще ви задам един въпрос извън европейското. Вече имаме нов министър. Все още той не е навлязъл напълно, което е нормално, защото е съвсем отскоро. Какви са очакванията ви, господин Гърлязов?

Аз съм безкрайно оптимистично настроен. По простата причина, че за първи път ми се обаждат от Министерството още преди да го анонсираме. За първи път ми се обаждат да ме поздравят — нещо, което не ми се е случвало досега. Дори когато ме дават по телевизията, пак не ми се обаждат.

А сега сами ми се обадиха от Министерството и оттук отиваме директно в Министерството на среща с министъра. Нещо, което не се е случвало и което ме кара да бъда не само оптимист, но и наистина да вярвам и да застана твърдо зад министъра, който уважава хората, опитващи се да направят нещо така, че младите хора да излязат от улицата, да влязат в залите и там да дадат цялата сила и енергия, която имат в себе си. Да покажат, че са достойни мъже — не като ограбват бабите по улицата, а когато побеждават тези, които са на тяхното ниво.

Добре, какво предстои на момчетата и момичетата сега?

Те в момента ще имат само една седмица, и то не е почивка. Ще имат леки тренировки тази седмица. След това започваме подготовката за президентската купа, която е в Нюрнберг.

Двама от състезателите ни се класираха за първото Гран При. Сигурен съм, че за второто Гран При ще имаме поне четири или пет състезатели, които ще се класират — нещо, което не се е случвало никога досега", каза Бинев.