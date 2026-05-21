Петима българи бяха избрани за членове на различни комисии на Европейския таекуондо съюз

Петима представители на България бяха избрани за членове на различни комисии в рамките на Европейския таекуондо съюз (European Taekwondo Union). Това е поредно признание за българското таекуондо, което през последните години затвърждава позициите си не само чрез спортни успехи, но и на институционално ниво в европейските структури.

Старши треньорът на националния отбор Фарзад Золхадри e част от Комисията на треньорите, която работи по въпросите, свързани с треньорската подготовка и развитието на методиките за обучение.

Един от най-добрите родни съдии Илия Димитров влиза в Съдийската комисия, отговаряща за съдийските правила, тяхното прилагане и развитието на съдийските кадри.

Генералният секретар на централата Александър Минев е част от Комисията по институционалните отношения, която поддържа връзките между федерациите и международните спортни организации.

Бившият президент на Българската федерация Андрей Георгиев е избран в Комисията по членство, която се занимава с политиките по прием и развитие на членове в структурата на съюза.

Вицепрезидентът на федерацията и президент на таекуондо клуб Рамус Димитър Михайлов влиза в Комисията по образование и приложна наука, която има ключова роля в развитието на научните и образователните стандарти в спорта.

„Това е голямо признание и означава много за мен, тъй като бях номиниран и избран за член на Комитета по образование и приложни науки“, каза Димитър Михайлов.

Той подчерта, че възможността да бъде част от този комитет е резултат от дългогодишна работа в спорта.

„Много се радвам, че съм забелязан и оценен, тъй като се занимавам с таекуондо от 5-годишна възраст и съм преминал през всички етапи - състезател, треньор, ръководител и обучител. Аз съм и обучител към Световната таекуондо федерация, като съм провеждал обучения на представители от целия свят“, добави той.

По думите му това признание е не само личен успех, но и доказателство за развитието на българската школа.

„Философията на спорта е такава - да предаваш опита си. Изключително щастлив съм, че мога да продължа да давам своя принос в спорта, който обичам. Моята номинация, както и тези на мои колеги от федерацията, показва, че работата ни се забелязва - както от Европейския таекуондо съюз, така и от Световната таекуондо федерация“, коментира Михайлов.

Според него, участието в международни комисии дава реална възможност за влияние върху развитието на спорта.

„Като част от тези структури имаме възможност да участваме активно в решенията и нововъведенията, които се въвеждат в таекуондото“, завърши той.