Дейна Уайт огря корицата на списание "Тайм"

Дейна Уайт добави още едно отличие към своята биография – корицата на списание TIME.

Дългогодишното издание обяви във вторник, че Уайт е на корицата на последния брой на TIME, който разказва историята на „Промоутърът: Как Дейна Уайт изведе UFC от периферията до Белия дом“.

Вижте корицата на списанието:

TIME’s new cover: Dana White helped turn MMA from a fringe blood sport into a global empire through the rise of the UFC. Now, he’s bringing it to the White House’s South Lawn.



“There are some nights, I’ll get up at the end and go, ‘What the f-ck do I do for a living?’”… pic.twitter.com/qXosIuWSUW — TIME (@TIME) May 26, 2026

Основната статия не разкрива много нови неща за тези, които следят UFC през последните години, но поставя акцент върху първото събитие на организацията в Белия дом на 14 юни. Галавечерта ще бъде оглавена от битка за титлата в лека категория между Илия Топурия и Джъстин Гейджи. Материалът също така разглежда отношенията между Уайт и президента Доналд Тръмп през годините.

Единственото ново публично разкритие в статията е, че Уайт, попитан защо няма женски двубой в картата, е заявил, че се е опитал да организира битка за титлата в категория сламка между Макензи Дърн и Джан Уейли, но от UFC „не са успели да я осъществят“.