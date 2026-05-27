  • 27 май 2026 | 10:49
Дейна Уайт огря корицата на списание "Тайм"

Дейна Уайт добави още едно отличие към своята биография – корицата на списание TIME.

Дългогодишното издание обяви във вторник, че Уайт е на корицата на последния брой на TIME, който разказва историята на „Промоутърът: Как Дейна Уайт изведе UFC от периферията до Белия дом“.

Вижте корицата на списанието:

Основната статия не разкрива много нови неща за тези, които следят UFC през последните години, но поставя акцент върху първото събитие на организацията в Белия дом на 14 юни. Галавечерта ще бъде оглавена от битка за титлата в лека категория между Илия Топурия и Джъстин Гейджи. Материалът също така разглежда отношенията между Уайт и президента Доналд Тръмп през годините.

Единственото ново публично разкритие в статията е, че Уайт, попитан защо няма женски двубой в картата, е заявил, че се е опитал да организира битка за титлата в категория сламка между Макензи Дърн и Джан Уейли, но от UFC „не са успели да я осъществят“.

