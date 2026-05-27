Тайсън Фюри планира да се боксира на ринга това лято в Дъблин

Британският професионален боксьор в тежка категория Тайсън Фюри планира да излезе отново на ринга на 1 август в Дъблин, Ирландия, седмица след завръщането на Антъни Джошуа, съобщава ДПА.

36-годишният Джошуа ще се изправи срещу албанеца Кристиан Пренга в Рияд на 25 юли за първия си двубой, откакто претърпя автомобилна катастрофа в Нигерия, в която загинаха двама от неговите треньори.

Двамата британски боксьори от тежка категория ще използват тези мачове, за да се подготвят за дългоочаквания сблъсък помежду им, който трябва да се проведе през ноември. Фюри пък публикува видео в Инстаграм, в което се вижда как бившият световен шампион тренира в Тайланд, заедно с текста: „Потегляме към 1 август в Дъблин, Ирландия.“

Промоутърът Франк Уорън ще проведе мач между Пиърс О'Лиъри и Марк Чембърлейн в "3Arena" в ирландската столица на същата дата, а Фюри очевидно ще бъде включен в програмата. Опонентът му обаче все още не е обявен, но Уорън отрече възможността той да бъде Анди Руис, който през 2019-а отне световната титла на Антъни Джошуа, преди да загуби реванша по-късно през същата година.

През април Тайсън Фюри се завърна след 16 месеца извън ринга и записа победа срещу руснака Арсланбек Махмудов, след което предизвика Джошуа.

