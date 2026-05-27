Урош Медич и Даниел Родригес оглавяват UFC Белград

  • 27 май 2026 | 11:15
Урош Медич ще оглави първото събитие на UFC, провеждано в родната му страна. На 1 август той ще се изправи срещу Даниел Родригес в петрундов двубой от полусредна категория в „Белград Арена“.

Медич (13-3) ще влезе за единадесети път в октагона, намирайки се в серия от три поредни победи. Всичките му успехи в този период са постигнати още в първия рунд, включително и нокаутът за 79 секунди срещу Джеф Нийл през февруари, който му донесе бонус.

„Доктора“, както е известен боецът, в момента заема 14-о място в глобалната ранглиста на MMA Fighting в категория до 77 килограма.

Това ще бъде първи двубой за Даниел Родригес след освобождаването му от затвора. Родригес (20-5) също е в серия от три поредни победи в UFC, постигнати срещу Алекс Мороно, Сантяго Понзинибио и Кевин Холанд. Той се завръща в клетката, след като прекара осем месеца в мексикански затвор. Причината е арест на границата за притежание на марихуана, докато е празнувал победата си над Холанд.

„Прекосих границата с Мексико и забравих, че нося малка торбичка с трева“, разказа Родригес пред The Ariel Helwani Show. „Беше под една унция, но ме спряха на граничния пункт, провериха ме и граничните полицаи се заядоха за тревата. Мислех, че ще остана там може би през уикенда, дори по-малко, но законите в Мексико са много по-различни. Те не си играят.“

Даниел Родригес вече е на свобода

„Това, което смятах, че ще бъде престой за уикенда или най-много за една нощ, се превърна в осем месеца. Точно в разцвета на кариерата ми, това беше“, добави той.

В понеделник бяха официално обявени и още два двубоя. Дългогодишният претендент в полутежка категория Александър Ракич (14-6), който е австриец, но представя Сърбия, ще се качи в тежка категория, за да се бие с Марчин Тибура (27-11). Друг сръбски боец, Душко Тодорович (13-6), ще се изправи срещу Роберт Валентин (11-6).

