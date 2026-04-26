  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Български национали по таекуондо записаха успехи на Откритото първенство на Великобритания

Български национали по таекуондо записаха успехи на Откритото първенство на Великобритания

  • 26 апр 2026 | 10:31
Националният отбор на България по таекуондо за мъже и жени, който е на подготвителен лагер в Манчестър, взе участие на Откритото първенство на Великобритания. От общо шест наши състезатели, които са на подготовка, трима се включиха в надпреварата. Те не само взеха участие, а си тръгнаха с три златни медала. В категория до 54 кг Християн Георгиев , който е водач в ранглистата, започна силно участието си с победа с 2:0 над съперник от Италия. Във втория си двубой той се наложи над представител на Саудитска Арабия, а в полуфиналите победи състезател от Индонезия. На финала Християн демонстрира класа и надделя над съперник от Испания, като заслужено спечели златния медал.

В категория до 74 кг Стефан Стаменов също се представи отлично, като постигна четири поредни победи. Той се наложи над съперници от САЩ, Дания и Великобритания, а във финалния двубой отново победи представител на Дания и стигна до златното отличие.В крайното генерално класиране България зае трето място, след шампионите от Великобритания, и САЩ, които са втори.Александра Георгиева, в категория до 49 кг, показа много силна форма.

След убедителни победи над съпернички от Мароко, САЩ и Полша, тя също се окичи със златен медал. Състезателите Омид Хосийни, Станислав Митков и Ерика Карабелева не взеха участие в турнира по решение на треньорския щаб, като запазиха своята форма и здраве за предстоящото Европейско първенство. Отборът беше воден от старши треньора Фарзад Золгхадри, който ръководеше и подкрепяше състезателите по време на надпреварата. Нашите национали са на подготовка в Манчестър преди Европейското първенство по таекуондо в Германия.

