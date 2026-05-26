Наполи ще задържи италиански национал, който е с изтичащ договор

От Наполи най-после успяха да постигнат споразумение с левия бек Леонардо Спинацола, който в крайна сметка няма да напусне клуба като свободен агент през лятото.
Според всички водещи италиански журналисти двете страни са се разбрали изичащият договор помежду им да бъде удължен с още два сезона. Това означава, че клубът все пак се е съгласил с желанието на 33-годишния Спинацола новото споразумение да не бъде само за следващата кампания. През изминалия сезон италианският национал изигра за “партенопеите” 42 мача във всички турнири, като в тях той се отчете с три гола и пет асистенции.
