Наполи може веднага да се възползва от раздялата на Милан с Алегри

От Наполи веднага са започнали търсенето на нов наставник след напускането на Антонио Конте, което беше потвърдено веднага след последния мач на тима за изминалия сезон, а именно победата с 1:0 над Удинезе, която му донесе сребърните медали в Серия "А".
Засега двама са основните кандидати за наследник на Конте, като вече са планирани срещи с тях, съобщава Джанлука Ди Марцио. Става въпрос за Масимилиано Алегри, който вчера беше уволнен от Милан, както и треньора на Болоня Винченцо Италиано, който става все по-възможна опция. Николо Скира определя именно по-младия специалист като фаворит. От “Гадзета дело спорт” обаче опонират, че на този етап досегашният наставник на “росонерите” е с по-големи шансове, като те са подкрепени от съвместната му работа със спортния директор Джовани Мана в Ювентус. Въпреки това президентът Аурелио Де Лаурентис е предвидил няколко дни за размисъл предвид разочароващия край на сезона за Алегри начело на Милан. От изданието разкриват още две неща: преди седмица напусналият Борнемут Андони Ираола отказал на Наполи заради предпочитанието си да остане в Премиър лийг, а през уикенда е имало телефонен разговор с Тиаго Мота, който в момента е свободен след периода си със “Старата госпожа”.
