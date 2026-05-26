Наполи може веднага да се възползва от раздялата на Милан с Алегри

От Наполи веднага са започнали търсенето на нов наставник след напускането на Антонио Конте, което беше потвърдено веднага след последния мач на тима за изминалия сезон, а именно победата с 1:0 над Удинезе, която му донесе сребърните медали в Серия "А".

Конте обяви раздялата с Наполи

Засега двама са основните кандидати за наследник на Конте, като вече са планирани срещи с тях, съобщава Джанлука Ди Марцио. Става въпрос за Масимилиано Алегри, който вчера беше уволнен от Милан, както и треньора на Болоня Винченцо Италиано, който става все по-възможна опция. Николо Скира определя именно по-младия специалист като фаворит. От “Гадзета дело спорт” обаче опонират, че на този етап досегашният наставник на “росонерите” е с по-големи шансове, като те са подкрепени от съвместната му работа със спортния директор Джовани Мана в Ювентус. Въпреки това президентът Аурелио Де Лаурентис е предвидил няколко дни за размисъл предвид разочароващия край на сезона за Алегри начело на Милан. От изданието разкриват още две неща: преди седмица напусналият Борнемут Андони Ираола отказал на Наполи заради предпочитанието си да остане в Премиър лийг, а през уикенда е имало телефонен разговор с Тиаго Мота, който в момента е свободен след периода си със “Старата госпожа”.

Meetings with Vincenzo Italiano and Max Allegri are expected soon in order to deepen discussions. At the moment, the candidacy of Italiano is gaining significant momentum, although Allegri also remains in contention. @DiMarzio

Снимки: Gettyimages