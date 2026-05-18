  Ван Дайк: Салах и Робъртсън не могат да бъдат заменени

Ван Дайк: Салах и Робъртсън не могат да бъдат заменени

  18 май 2026 | 18:26
Ван Дайк: Салах и Робъртсън не могат да бъдат заменени

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк говори за невероятния принос на Мохамед Салах и Андрю Робъртсън за отбора. След девет сезона за клуба те ще излязат за последен път на "Анфийлд" като футболисти на мърсисайдци тази неделя. Клубът вече обяви, че в неделя срещу Брентфорд ще бъде изготвена специална хореография в тяхна чест. "Коп" ще почете Салах, докато на „Сър Кени Далглиш“ ще бъде отдадена признателност към Робъртсън.

"Много е трудно да се обобщи това, което двамата са направили за клуба. Разбира се, в добрия смисъл. Те означават толкова много за клуба, за мен лично, за всички успехи, които постигнахме през годините. А имайки предвид какви хора са, мисля, че ще е много трудно да бъдат заменени. Трудно е да се продължи напред без тях, но такъв е животът. Беше невероятно да работя с тях и да играя с тях. 100% ще ми липсват.

Мисля, че в случая с Робо на първо място очевидно изпъква неговият талант, качеството му на терена, асистенциите му, работоспособността му - това е пълният пакет, с който може да разполага на един съвременен ляв бек. Извън терена винаги е е готов за шеги, винаги задава стандартите в тренировките и в мачовете и е просто страхотен човек. Той е може би най-добрият ляв бек във Висшата лига през последното десетилетие и един от най-добрите в историята на Ливърпул.

Показателите, числата, до които достигна Мо, са нещо невероятно. Очевидно всички виждаме упоритата работа, която полага, за да бъде на разположение във всеки мач, но също така и да се поддържа на най-високото ниво, към което се стреми винаги. Годините, в които игра заедно с Боби Фирмино и Садио, ако играеш отзад, има моменти, в които просто го гледаш и му се наслаждаваш. По отношение на неговия принос, по отношение на голове, асистенции той е невероятен и бях наистина благодарен и щастлив да бъда част от това.

Той даваше правилният пример на всички по отношение на работата, която върши извън терена, за да се подготви.

Очевидно Мо не е много приказлив, но е лидер, който дава пример. Така че, точно тези неща ще ми липсват на 100%.

Но един ден ще седнем и ще можем да размишляваме върху невероятното време, което прекарахме заедно, с абсолютните върхове, но и невероятните спадове, през които също трябваше да преминем заедно. Защото всъщност нямахме време наистина да осмислим всичко това. Но като цяло ще ми липсват. Пожелавам им всичко най-добро, пожелавам на семействата им всичко най-добро. Искам най-доброто за всички тях, както исках най-доброто за всеки, който си е тръгнал преди тях. И един ден, когато се съберем, ще седнем и ще се насладим на това, ще поговорим за всички красиви моменти", заяви Ван Дайк пред сайта на Ливърпул.

Снимки: Imago

