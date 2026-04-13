Напускащият Анди Робъртсън: Така и не получих предложение от Ливърпул

Андрю Робъртсън, който вече анонсира предстоящата си раздяла с Ливърпул през лятото, призна, че в действителност не е получил оферта за нов договор. Настоящият му контракт изтича след края на сезона и 32-годишният бек ще си тръгне като свободен агент.

„Не става въпрос за това, че съм отхвърлил някакъв договор или нещо подобно. Нямаше никакъв договор на масата. Това беше разговор, който проведохме всички заедно“, заяви шотландецът.

„Беше разговор от типа „Добре, това, което искам, е да играя и вярвам, че все още имам способността да го правя“. Мисля, че го доказах и през този сезон“, добави защитникът.

Робъртсън, чието име се свързва с Тотнъм, а миналото лято привлече интереса на Атлетико Мадрид, подчерта, че желае бързо да изясни бъдещето си.

„Миналото лято бях близо до напускане, но реших да остана. Същото се случи и през януари. Ще се опитам да изясня бъдещето си скоро. Не искам да отивам на Световното първенство, мислейки за нещо друго. Засега обаче няма нищо“, заключи той.

