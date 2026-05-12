Мареска отказа да коментира конкретно Ман Сити, но заяви: Готов съм за следващото предизвикателство

Бившият мениджър на Челси Енцо Мареска, който упорито е свързван с Манчестър Сити, заяви, че се чувства готов за новата глава от своята кариера. 46-годишният италианец спечели два трофея за 18 месеца на “Стамфорд Бридж”, но след това изненадващо се раздели с клуба, като английските медии посочиха, че част от причините за това са, че вече е водил разговори със Сити да наследи Джосеп Гуардиола. Испанецът има договор с “гражданите” до лятото на 2027 година, но повечето източници твърдят, че ще си тръгне след края на настоящия сезон.

“Готов съм за следващата глава. Това е най-важното”, заяви Мареска пред “Скай Италия”.

Запитан конкретно за възможността да поеме Манчестър Сити, италианецът отговори: “Важното, независимо от клуба, е да си готов. Остават само няколко седмици до края на сезона, след което ще видим какво ще се случи”.

Мареска е свързван и с треньорските позиции в Наполи и Рома.