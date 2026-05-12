Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Мареска отказа да коментира конкретно Ман Сити, но заяви: Готов съм за следващото предизвикателство

Мареска отказа да коментира конкретно Ман Сити, но заяви: Готов съм за следващото предизвикателство

  • 12 май 2026 | 13:52
  • 413
  • 0
Мареска отказа да коментира конкретно Ман Сити, но заяви: Готов съм за следващото предизвикателство

Бившият мениджър на Челси Енцо Мареска, който упорито е свързван с Манчестър Сити, заяви, че се чувства готов за новата глава от своята кариера. 46-годишният италианец спечели два трофея за 18 месеца на “Стамфорд Бридж”, но след това изненадващо се раздели с клуба, като английските медии посочиха, че част от причините за това са, че вече е водил разговори със Сити да наследи Джосеп Гуардиола. Испанецът има договор с “гражданите” до лятото на 2027 година, но повечето източници твърдят, че ще си тръгне след края на настоящия сезон.

“Готов съм за следващата глава. Това е най-важното”, заяви Мареска пред “Скай Италия”.

Запитан конкретно за възможността да поеме Манчестър Сити, италианецът отговори: “Важното, независимо от клуба, е да си готов. Остават само няколко седмици до края на сезона, след което ще видим какво ще се случи”.

Мареска е свързван и с треньорските позиции в Наполи и Рома.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Раниери промени позицията си и е готов да помогне на Италия

Раниери промени позицията си и е готов да помогне на Италия

  • 12 май 2026 | 13:00
  • 1090
  • 0
Кристиано Роналдо се обърна към феновете на Ал-Насър преди решителния мач срещу Ал-Хилал

Кристиано Роналдо се обърна към феновете на Ал-Насър преди решителния мач срещу Ал-Хилал

  • 12 май 2026 | 12:48
  • 1029
  • 2
Официално: Мончи отново е директор в клуб от Ла Лига

Официално: Мончи отново е директор в клуб от Ла Лига

  • 12 май 2026 | 12:37
  • 1292
  • 0
Байерн обяви къде и кога ще са празненствата за титлата

Байерн обяви къде и кога ще са празненствата за титлата

  • 12 май 2026 | 12:00
  • 1565
  • 1
Челси обмисля оферта към Чаби Алонсо

Челси обмисля оферта към Чаби Алонсо

  • 12 май 2026 | 11:52
  • 924
  • 0
Кроос: Загубата на Реал от Барселона беше предрешена още преди мача, никога не съм имал по-малко надежда

Кроос: Загубата на Реал от Барселона беше предрешена още преди мача, никога не съм имал по-малко надежда

  • 12 май 2026 | 11:27
  • 6639
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 21595
  • 163
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 17198
  • 32
Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

Решено: дадоха само два сектора на ЦСКА за финала, ето как ги разпределиха

  • 12 май 2026 | 11:42
  • 14746
  • 63
Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

Венци Стефанов: Не Лудогорец, а Светият синод да поиска Балов, няма да стане

  • 12 май 2026 | 12:29
  • 11330
  • 22
ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

ЦСКА: Над 22 000 билета бяха разграбени за минути! Армейската любов е безгранична

  • 12 май 2026 | 13:20
  • 4279
  • 27
Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

Българин е шампион на САЩ! Кристиан Титрийски изведе Хавай до титлата

  • 12 май 2026 | 10:44
  • 11875
  • 4