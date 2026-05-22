Напрежение в Ювентус: местата на цялото ръководство са под въпрос

Според последни информации от петък, изпълнителният директор на Ювентус, Дамиен Комоли, няма намерение доброволно да се оттегли от поста си. Нарастващото напрежение в Торино е породено от слабия сезон на отбора, който е напът да пропусне Шампионската лига за първи път от 15 години. Твърди се, че Комоли иска да организира пресконференция след края на сезон 2025-26, на която да „признае грешките си“ и да представи плановете си за бъдещето.

Единствено Йълдъз е недосегаем в Ювентус при разминаване с ШЛ

Несигурност на всички нива в клуба

Преди последния кръг в Серия А, „Старата госпожа“ заема шесто място в класирането, на две точки от топ четири. За да се класира за Шампионската лига, Ювентус ще се нуждае от благоприятно развитие в няколко други мача. Тази ситуация поставя под въпрос бъдещето на цялото ръководство на „бианконерите“ – от Комоли и Модесто до старши треньора Спалети, като все още не е ясно кой ще запази поста си за следващия сезон 2026-27. Според последни информации, единствено директорът Джорджо Киелини има „гарантирано“ място в клуба и през следващите месеци.

Очаква се собственикът на клуба, Джон Елкан, да проведе срещи с ключови фигури след края на сезона. Тези разговори, които ще се състоят следващата седмица, би трябвало да внесат повече яснота относно бъдещето на ръководния екип.

Комоли иска да се бори за поста си

Въпреки призивите за оставка от голяма част от феновете, Tuttosport съобщава, че Комоли няма намерение да се отказва доброволно от задълженията си. Той ще се срещне с Елкан, за да направи равносметка на изминалия сезон и да обсъди бъдещето си. Комоли признава допуснатите грешки през сезон 2025-26, но вече има изготвен план за следващата кампания. Той желае да обсъди и двете теми на пресконференция, за да изясни ситуацията.

В същото време обаче позицията на директора изглежда отслабена. Твърди се, че треньорът Спалети вече е разговарял с Елкан и е поискал определени гаранции, включително по-голямо влияние при взимането на решения, свързани с футболните въпроси. Освен това, Tuttosport отбелязва, че идеята Джорджо Киелини да поеме по-значима роля в клуба става все по-популярна в средите на Ювентус.

Снимки: Gettyimages