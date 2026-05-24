Да вкараш 23 гола и да изпаднеш

Най-добрата година на Пирата не се оказа достатъчна, за да може Майорка да се задържи още един сезон в Ла Лига. Ведат Муричи безспорно завърши най-силния сезон в професионалната си кариера. Сезонът, в който отбеляза най-много голове, изигра най-много минути... Впечатляваща година, в която обаче му се изплъзнаха двете големи цели: класиране за Световното първенство и оставане в елита с Майорка. Два тежки удара в най-добрата година от кариерата му.

Майорка разби Овиедо, но и двата тима се простиха с Ла Лига

Деветката от Призрен влезе в един елитен клуб на футболисти с изключително индивидуално представяне, което обаче не успява да спаси отбора им: нападатели в Ла Лига с повече от 20 гола в тимове, които не са запазили мястото си в елита. Това е най-ясното доказателство, че футболът е отборен спорт — и подобно нещо се е случвало рядко в историята на Ла Лига.

Преди Муричи имаше едва три такива случая, посочва "Ас": Енрике Кастро Кини със Спортинг през сезон 1975/76 — 21 гола, Фернандо Морена с Райо през 1979/80 — 21 гола, и единственият случай през XXI век — Джими Флойд Хаселбанк, който отбеляза 24 гола през сезон 1999/2000, но не успя да спаси Атлетико Мадрид от изпадане.

Горчиво-сладък вкус изпълва небцето на Ведат, който тази година преживя още един тежък колективен удар с Косово. Младата република, която беше приета във ФИФА и УЕФА едва през 2016 г., беше близо до класиране за световно първенство в баража, в който загуби минимално от Турция.

„Преминахме през много, но целият отбор страда“, заяви той онази вечер в Прищина. Думи, които косовският капитан напълно спокойно би могъл да повтори и в Палма. Както показват числата, годината нямаше как да бъде по-плодотворна за косовския нападател.

Нападателят носи най-голямата голова тежест в отбор в Европа — 22 от общо 43 гола, или 51,16%. Това е най-високият дял в петте големи първенства, изпреварвайки други деветки в силна форма като Игор Тиаго, Анте Будимир, както и голмайсторски звезди като Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе.

Всичко това идва с показател за ефективност и опасност, който се вижда много рядко: той е играчът в Ла Лига, който най-често праща в мрежата първия удар, който отправя в даден мач. Един удар — един гол, до достигането на десет попадения през тази кампания. Нападателят успя да влезе сред най-отличаващите се деветки в Европа по отношение на ефективност, като дори надмина очакваните голове, които напредналата статистика му отреждаше.

😔 Vedat Muriqi entre dans la liste d’un triste record !



🔻 Il fait désormais partie des joueurs ayant inscrit plus de 20 buts sur une saison en Primera avec une équipe, mais ayant tout de même terminé relégués en Segunda :



👉Quini et ses 21 buts avec le Sporting de Gijón en… pic.twitter.com/RHGsYYkwcb — 100% Liga (@FoudeLiga) May 23, 2026

Майорка се радваше на един от най-добрите нападатели в Европа, но не успя да превърне всичките му успехи в достатъчно точки.

Снимки: Imago