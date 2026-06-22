Аржентина и Меси се надяват на силен мач и срещу Австрия

Националните отбори на Аржентина и Австрия тази вечер се изправят един срещу друг в мача помежду си от втория кръг на група „J“ от Мондиал 2026. Срещата в Арлингтън, Тексас, е с начален час 20:00 българско време.

Този двубой ще бъде своеобразен пряк сблъсък за първото място в групата, тъй като и двата тима стартираха Световното първенство в Северна Америка с победи. Аржентина, която е действащият първенец в турнира, отнесе Алжир с 3:0 след хеттрик на неостаряващия си капитан Лионел Меси. Австрия пък успя да се справи с Йордания за успех с 3:1, дошъл след късен автогол и дузпа на Марко Арнаутович в самия край на мача.

Любопитното е, че през този век двата тима не са се срещали нито веднъж. Също така това ще бъде първи официален двубой в историята между Аржентина и Австрия. За последно те играха един срещу друг в контрола през 1990 година, която завърши 1:1. „Албиселесте“ са в серия от осем победи, а европейците са непобедени в шест поредни двубоя, като са спечелили последните четири от тях.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google