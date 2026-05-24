  • 24 май 2026 | 00:22
Майорка разби Овиедо, но и двата тима се простиха с Ла Лига

Майорка спечели с 3:0 домакинството си на Овиедо в мач от последния кръг от Ла Лига, но в крайна сметка победата не бе достатъчна и двата отбора се простиха с местата си в най-високото ниво на испанския футбол. Пабло Торе (42’), Ману Морланес (83’) и Ведат Муричи (88’) бяха точни за островитяните.

Домакините, които започнаха вечерта с надежда, че една по-солидна победа все пак би могла да ги спаси бяха много активни от самото начало на двубоя и пропуснаха няколко добри възможности в първия 40 минути на двубоя. В 42-ата минута все пак Пабло Торе се възползва от добро подаване към себе си след разиграна ситуация от корнер и реализира. В добавеното време Такума Асано пропусна да удвои. Те стигнаха до втори гол в 83-ата минута Морланес вкара попадение след удар, който заби топката в земята, тя отскочи и стана неспасяема за стража на Овиедо. Точка на спора сложи голмайсторът на тима Ведат Муричи след бърза атака, но в крайна сметка това не бе достатъчно и Майорка ще се прости с Ла Лига.

Снимки: Gettyimages

