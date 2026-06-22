Нова Зеландия 1:0 Египет, "фараоните" трябва да потърсят спешно изравняване

Нова Зеландия и Египет играят при 1:0 в среща от втория кръг от група "G" на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.



Въпреки по-добрия си старт "фараоните" изостанаха в резултата четвърт час след началото, когато след корнер символичните домакини поведоха благодарение на Фин Сърман (15').



Това е вторият двубой от групата, след като в късната среща снощи Иран и Белгия не се победиха в драматично нулево реми.

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Изходът от двубоя ще даде ясен ориентир дали "фараоните" ще затвъртдаят високата заявка, която дадоха при равенството 1:1 срещу Белгия в първия кръг. Островитяните пък са в готовност да направят нов интригуващ двубой след резултатното реми 2:2 срещу Иран.

Срещата между Нова Зеландия и Египет е сред сблъсъците, които се провеждат на теритрорията на Канада, а арена на сблъсъка е "БиСи Плейс" във Ванкувър. Този, както и всички 104 мача, от Мондиал 2026 се излъчват пряко на bnt.sportal.bg.

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"Фараоните" опитаха да оправдаят високите очаквания към себе си и натиснаха непосредствено след първия съдийски сигнал, а Мохамед Салах влезе в ролята си на лидер на отбора и нанесе опасен шут, блокиран от тялото на съперник. Въпреки това символичните гости се видяха като изоставащи четвърт час след началото, когато не се построиха добре в отбрана при центриране от корнер, което бе засечено от Фин Сърман, а той даде аванс за новозеландците.

Веднага след подновяването на играта нещата продължиха да се развиват зле за египтяните и Мохамед Лашеен получи жълт картон. Три минути по-късно същото се случи и със Сарприйт Синг от Нова Зеландия, а малко по-късно дойде и първата пауза за хидратация, която получи вече традиционните си освирквания.



След края на първата пауза за вода по време на двубоя "фараоинте" отново имаха шанс да ударят, като този път друга от звездите на отбора нанесе опасен удар. Това бе Омар Мармуш, който също не успя да се разпише, а при ответната атака Крис Ууд бе близо до това да даде стабилен аванс на новозеландците.



В 34-ата минута Калъм Маккоуът се превърна във втория състезател на Нова Зеландия с жълт картон и това дове до много изгодна възможност за африканците да обстрелят вратата на съперника от статично положение. Именно големите звезди на отбора в лицето на Омар Мармуш и Мохамед Салах се заеха с изпълнението, а вече бившият футболист Ливърпул нанесе мощен изстрел, който мина покрай близкия страничен стълб.



В 41-вата минута нещата продължиха да се развиват зле за Хосам Хасам, който трябваше да направи първата принудителна смяна в мача. Хамди Фати напусна заради разтежение, а на негово място влезе Рами Рабия.



В първата минута на добавеното време дойде най-чистото положение за египтяните. Сърман не се ориентира добре, а Салах намери с чудесен ювелирен пас Ашур, който засече около точката за изпълнение на дузпи, но не успя да намери очертанията на вратата.

НОВА ЗЕЛАНДИЯ 1:0 ЕГИПЕТ

1:0 Фин Сърман (15')

МОНДИАЛ 2026, ГРУПОВА ФАЗА

ГРУПА "G", II КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

НОВА ЗЕЛАНДИЯ: 1. Макс Крокомб, 2. Тим Пейн, 16. Фин Сърман, 5. Майкъл Боксал, 13. Либерато Какаче, 6. Джо Бел, 8. Марко Стаменич, 20. Калъм Маккоуът, 10. Сарприйт Синг, 11. Илайджа Джъст, 9. Крис Ууд

СЕЛЕКЦИОНЕР: Дарън Бейзли

ЕГИПЕТ: 23. Мостафа Ахмед Шобеир, 3. Мохамед Хани, 2. Ясер Ибрахим, 14. Хамди Фати, 13. Ахмед Абу Ел Фоту, 19. Марван Атия, 17. Мохамед Лашеен, 11. Мостафа Зико, 10. Мохамед Салах, 8. Емам Ашур, 22. Омар Мармуш

СЕЛЕКЦИОНЕР: Хосам Хасан

НАЧАЛО: 22 юни 2026 г. (понеделник) | 4:00 часа

СТАДИОН: "БиСи Плейс", Ванкувър (Канада)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Еспен Ескаас (ОАЕ)

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