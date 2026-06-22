Селекционерът на Саудитска Арабия: Допуснахме твърде много грешки

Селекционерът на Саудитска Арабия - Йоргос Донис, призна превъзходството на Испания в двубоя от Световното първенство, който Саудитска Арабия загуби с 0:4.

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„Не можахме да държим Испания по-далеч от наказателното си поле и допуснахме твърде много грешки. Когато играта не върви добре и бързо допуснеш три гола, настъпва несигурност. Успокоихме отбора, но това се отрази на играчите. Това често се случва на големи турнири. Очевидно е. Тук няма страх, но когато нещата се объркат, настъпва чувство на несигурност. Играчи като Ямал, с индивидуалните си качества и способността си да играят един на един, правят разлика на терена. Той го е доказвал редовно в Испания. Когато достигне оптимална физическа форма, ще бъде още по-ефективен“, цитира Донис официалният уебсайт на ФИФА.

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В последния кръг от груповата фаза на Световното първенство през 2026 г. Саудитска Арабия ще се изправи срещу отбора на Кабо Верде на 27-и юни (събота).

Срещата стартира от 3:00 часа българско време.

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