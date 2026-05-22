Уникална подкрепа за Везенков и компания

Уникална подкрепа получиха Александър Везенков и неговите съотборници от Олимпиакос в първия полуфинал от Финалната четворка на Евролигата. Грандът от Атина буквално бе домакин на мача в препълнената зала "Telekom Center Athens", в гръцката столица, където присъстваха над 19 000 зрители. Около 14 500 от феновете подкрепяха от първата минута шампионите на Гърция. Това се оказа и решаващо за успеха на "червено-белите" със 79:61.

Противникът им имаше подкрепа от 3000 турски запалянковци, докато останалите полуфиналисте испанските Валенсия и Реал Мадрид имаха общо около 1500 фенове в залата, като тези на "прилепите" бяха почти два пъти повече от тези на рекордьора по трофеи в турнира.

Големият ентусиазъм сред гръцките фенове идва и от това, че тимът им е основен фаворит за трофея през този сезон, след като завърши първи в редовния сезон, а днес детронира и шампиона. Освен това баскетболистите от Пирея имат и невероятната възможност да станат първенец на Европа, в залата на вечния си съперник Панатинайкос, който отпада от Валенсия на четвъртфиналите.

