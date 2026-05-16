Везенков преди Финалната четворка за суперсблъсъка с шампиона на Евролигата, втората си MVP награда и очакванията на феновете

Най-полезният играч на редовния сезон 2025/26 в Евролигата Александър Везенков подчерта дълбочината в състава на Олимпиакос и обрата в средата на сезона. Той оставя настрана тактическите корекции, за да се съсредоточи изцяло върху постигането на шампионско представяне във Финалната четворка на Евролигата за 2026 г.

Саша Везенков отхвърли идеята, че първокласната защита на Фенербахчее личен проблем за него преди Final Four на Евролигата за 2026 г. в Атина, като изтъкна доминиращото си представяне в редовния сезон.

"Този сезон в двата ни мача имам средно по 24 точки", заяви суперзвездата на Олимпиакос пред Eurohoops, като поясни как офанзивният му подход се е развил при различни треньорски системи. "Преди три години те имаха друг треньор, който играеше различна защита. Шарас играе нещо друго. Виждате тактиката му и как мисли за противниковите гардове. В тези мачове не става въпрос за индивидуални изяви, а за това какво правиш като отбор, как се бориш, как подхождаш към мача и оставаш заедно в трудните моменти. Един полуфинал ще има възходи и падения. Така че знаем колко подготвен е винаги Фенер. Ние също ще бъдем и оттам нататък – каквото стане", добави Везенков.

Запитан дали има място за тактически изненади и дали "червено-белите" разполагат с най-завършения си състав досега, най-полезният играч на редовния сезон 2025/26 остана здраво стъпил на земята.

"Имаме пълен състав, но и другите отбори имат пълни състави", обясни 30-годишното тежко крило. "Те имат опит. Освен това ще се изправим срещу европейските шампиони, които винаги имат план за всичко, във всеки детайл. Така че определено ще има изненади в някои малки разигравания, от които можеш да спечелиш четири до шест точки, а това е най-важното", продължи българската суперзвезда.

Размишлявайки върху индивидуалните си отличия, той призна, че макар мисълта за втората награда за MVP да е минавала през ума му, самият момент е бил удовлетворяващ. "Винаги го вярваш след такъв сезон, но когато се случи, е още по-сладко", сподели той.

Везенков изрази желание да оценява тези постижения на фона на изтощителния график, добавяйки: "Научих се да изживявам всеки момент, да му се наслаждавам, защото в рутината и ритъма на ежедневието мисля, че най-важното е, че сме забравили да се радваме на красивите моменти".

Въпреки това той е съсредоточен върху спечелването на трофея от Евролигата, като е сравняван с бившата звезда на НБА Тим Дънкан заради тихия си лидерски стил. Везенков отдава своето спортно дълголетие и представяне на постоянни корекции, а не на една-единствена техническа промяна.

"Опитвам се да подобря някои неща, които забелязвам по време на игра. Не е нещо конкретно. Чрез функционирането на отбора и как трябва да ги усъвършенствам. Добре, сега съм на 31 години, така че всяко лято е още по-трудно. А подобрението показва, че колкото и да работиш, винаги се усъвършенстваш", каза още играчът с №14 на гърба.

По отношение на привлечените в средата на сезона Монте Морис и Кори Джоузеф, Везенков посочи, че техният богат опит от плейофите на НБА означава, че се нуждаят от много малко адаптиране.

"Не сме говорили, честно казано, защото мисля, че те са достатъчно големи професионалисти, за да знаят в какво се забъркват. Играли са в плейофите на НБА. Кори има пръстен. Мисля, че всеки носи своя опит и го вписва в това, което той търси от тима и това, от което отборът има нужда. Така че мисля, че всички вече са психически готови за това, което предстои", заяви Везенков.

Българският национал говори и за напрежението от преследването на титлата след неуспехи в предишни участия във Final Four, като подчерта значението на емоционалната стабилност под напрежение.

"Всяка година е различна", подчерта той. "Пораснал си с една година, имаш различни представяния, имаш различен и повече опит", добави Саша.

За да остане концентриран, той избягва да променя рутината си преди Финалната четворка. "Ако си окажеш допълнителен натиск или правиш неща, различни от обичайните, ще промениш и нервната си система. Така че няма смисъл. Правиш същото и отиваш да играеш елиминационен мач", продължи крилото.

Везенков посочи дълбочината на състава и изтощителния характер на графика като ключови фактори, които отличават подготовката през този сезон от предишни кампании.

"Миналата година имахме някои леки контузии. Тази година тренировките са по-трудни, по-конкурентни и с повече играчи", каза той. "Ние сме отбор с 18 играчи. Така че мисля, че всички са добре. Подготвяме се, работим и просто си вършим работата", коментира Везенков.

Логистичното любопитство да играе в Telekom Center Athens, а не в обичайната им зала, не го разсейва.

"Различно е в смисъл, че няма да пътуваме. Ще се настаним в хотел, но ще бъде малко по-различно. Ще тренираме в ОАКА. Но дотогава трябва да се съсредоточим върху баскетболната част", спомена той.

Липсата на типичната динамика с домакински отбор на финалния турнир за сезона не променя основната цел на тима, сподели българинът:

"Без домакински отбор със сигурност ще има различна динамика с феновете, но мисля, че трябва да сме концентрирани единствено върху Фенер, защото ако не ги преодолеем, няма да има неделя", каза той. "Смятам, че това е всичко, което ни интересува, а кой ще бъде противникът в неделя не е толкова важно".

Везенков също така разказа подробно за драматичния обрат на отбора в средата на редовния сезон.

"Определено бяхме малко объркани до декември. Не бяхме показали 100% от възможностите си. Миналата година беше натоварена. Спечелихме шампионата, но в 100-годишната история на клуба това, което всички искаха, беше европейската титла и бяха инвестирали много мечти и стремежи", призна той.

"Феновете искаха да започнем силно този сезон от самото начало", добави той. "Не успяхме да го направим. Имахме няколко лоши мача, но след това разговаряхме, обмислихме всичко, работихме още по-усилено, дойдоха двама-трима нови играчи, които ни помогнаха да дадем нещо различно и мисля, че след това всичко тръгна както трябва", каза още българинът.

Оценявайки психологията на един отбор по време на дълъг сезон, Везенков отбеляза, че изграждането на химия е много по-лесно, когато резултатите са добри.

"Мисля, че от победите", отговори той на въпрос дали доверието се гради по време на възходи или спадове. "Победите ти дават спокойствие. Дават ти пространство да работиш. Да, трябва да виждаш грешките си, но те ти осигуряват правилната атмосфера, за да работиш и да наредиш нещата", добави голямата звезда на Олимпиакос.

Накрая той коментира как се справя с огромните очаквания в гръцката баскетболна среда, където феновете могат да бъдат пословично нетърпеливи след загуба:

"Със сигурност недоволството... в Гърция всяка загуба се преживява по различен начин", призна той. "Просто тази година мисля, че феновете научиха, както и ние, че с честотата на мачовете не можеш да се задълбочаваш в една загуба, а трябва да продължиш напред дори и след победа, и да направиш равносметка накрая".

Георге Адамопулос / Eurohoops.net

Снимки: Imago