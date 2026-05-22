"Лос бланкос" срещу хита на сезона във втория полуфинал в Евролигата

Валенсия и Реал Мадрид ще премерят сили във втория полуфинал от Финалната четворка на Евролигата. Мачът ще се проведе в "Телеком Център Атина" от 21:00 българско време.

Дебютантът в Евролигата Валенсия се класира за Финалната четворка като най-голямата изненада на сезона. “Портокалите” достигнаха второто място в класирането на редовния сезон и елиминираха един от фаворитите Панатинайкос в четвъртфиналите на плейофите. Не само това, но отборът се завърна от пасив 0-2, след като загуби първите две срещи у дома. Испанците надвиха Панатинайкос два пъти в Атина, преди да спечелят решаващия мач №5 със 17 точки разлика на собствения си терен. По този начин Валенсия влезе сред най-добрите четири отбора за първи път в историята на клуба.

Лидерът на Валенсия стана MVP на плейофите на Евролигата

От другата страна опитният състав на Реал Мадрид се класира след убедителна серия, побеждавайки състава на Апоел Тел Авив с 3:1. „Белите“ отново демонстрираха защо са най-успешният клуб в историята на турнира. Тимът на СерджоСкариоло влиза във Финалната четворка с амбицията да добави нов трофей към впечатляващата си колекция.

Сблъсъкът между двата испански отбора обещава да бъде изключително интригуващ, като те вече се срещнаха шест пъти през този сезон. Валенсия победи Реал Мадрид с 89:76 във финала за Суперкупата на Испания, а по-късно записа още една победа с 89:76 в мача от Евролигата на свой терен. Въпреки това, "белите" отвърнаха, като спечелиха следващите четири сблъсъка - два пъти в Лига Ендеса, веднъж в Евролигата и веднъж за Купата на Краля.

Реал Мадрид сложи край на надеждите на Апоел в "Арена Ботевград" и последва Олимпиакос във Финалната четворка

За Валенсия Хосеп Пуерто и Шаби Лопес-Аростеги са под въпрос. Реал Мадрид ще играе без Валтер Таварес и Алекс Лен, а участието на Давид Крамер също е под въпрос.

Победителят от двубоя ще си осигури място във финала на Евролигата, където ще спори за най-ценния клубен трофей в европейския баскетбол. Съперник на победителя от изцяло испанския сблъсък ще бъде Олимпиакос на Александър Везенков или действащият шампион Фенербахче.

Гошо Методиев