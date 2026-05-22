Лудост в Пирея! Мащабно мотошествие на феновете на Олимпиакос

В Пирея е истинска лудост, а причината за това е полуфиналната среща от Евролигата между Олимпиакос, чийто екип носи голямата българска баскетболна звезда Александър Везенков и Фенербахче. Мачът е днес от 18:00 часа в олимпийския комплекс ОАКА, а привържениците на гръцкия гранд се отправиха към спортното съоръжение още в 14 часа.

Те организираха мащабно мотошествие, като “заляха” улиците на Пирея в червено и бяло.

Привържениците на Олимпиакос потеглиха с песни и танци към дома на вечния си съперник Панатинайкос (б.р. Телеком Център), където ще се играят мачовете от Финалната четворка в “турнира на богатите”.

Снимки: Sportal.bg