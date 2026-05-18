Феновете на Олимпиакос превземат трибуните по време на Финалната четворка

Гръцкият гранд Олимпиакос се очаква да има най-многобройна подкрепа от трибуните по време на Финалната четворка на Евролигата, като прогнозите сочат, че между близо 10 000 привърженици на Александър Везенков и компания ще присъстват в залата. За сравнение, Фенербахче, Реал Мадрид и Валенсия ще разчитат на значително по-малко фенове.

Според информация, разкрита от журналиста Спирос Кавалиератос от SPORT24, Олимпиакос ще се радва на най-мощна фенска подкрепа по време на заключителния етап от сезона в Евролигата. Очаква се между 8000 и 10 000 привърженици на гръцкия тим да изпълнят „T-Center“ за полуфиналния сблъсък. Това ще даде на "червено-белите" от Пирея сериозно предимство на трибуните в сравнение с останалите участници във Финалната четворка.

От своя страна, действащият шампион Фенербахче ще бъде подкрепен от между 2500 и 3000 фенове в залата. Въпреки това, голяма част от тях може да не попаднат в обсега на телевизионните камери поради разположението на местата им.

Междувременно се прогнозира, че Валенсия ще доведе около 1000 свои поддръжници, докато Реал Мадрид ще разчита на приблизително 550 фенове.

На събитието се очаква да присъстват и между 1000 и 1500 неутрални зрители, като се предполага, че сред тях ще има и фенове на Панатинайкос, в чиято зала ще се проведе Финалната четворка. ПАО шокиращо не успя да намери място във Final Four след драматичното си отпадане в плейофите, елиминиран от Валенсия.

Финалната четворка ще се проведе от петък до неделя тази седмица в зала "Telekom Center Athens".

Следвай ни:

Снимки: Imago