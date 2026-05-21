Везенков и Олимпиакос тренираха в завидно добро настроение преди мача с Фенербахче

Голямата българска баскетболна звезда Александър Везенков и неговият клубен тим Олимпиакос тренираха в завидно добро настроение в “Телеком Център” преди полуфиналния сблъсък с Фенербахче от Евролигата.

Крилото на гръцкия гранд потвърди пред Sportal.bg, че вече няма проблеми с контузии и е готов за мача с “фенерите”.

Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

Забавни моменти и закачки на заниманието не липсваха, а Везенков също се постара да бъде част от тях.

Мачът между Олимпиакос и Фенербахче е утре от 17:00 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да го проследите на живо и да видите всичко по-интересно, случващо се в олимпийския комплекс ОАКА в Атина.

Снимки: Sportal.bg